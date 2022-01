Brandenburg/H

Die Geburtshelferinnen und Geburtshelfer des Krankenhauses in der Hochstraße melden für das vergangene Jahr 2021 einen Geburtenrekord. Einer Rekordzahl an Neugeborenen zumindest in diesem Jahrhundert.

1124 Kinder aus Brandenburg an der Havel und anderen Orten sind im Kreißsaal in der Hochstraße auf die Welt gekommen. Das sind rund 100 mehr als im Vorjahr, als 1028 Säuglinge das Licht der Welt im Brandenburger Klinikum erblickten. Andernorts gibt es diesen Trend keineswges.

Etwas mehr Jungen für Brandenburg an der Havel

Die Jungen haben wieder knapp die Nase vorn (Stand 30.12.). 588 Neugeborene des vergangenen Jahres waren männlich (2020: 530), 562 weiblich (2020: 518), wie Natalie Schröder berichtet, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.

26 Mal kamen im vergangenen Jahr im Brandenburger Kreißsaal Zwillinge auf die Welt und damit sechs mehr als 2020.

99 neugeborene Kinder galten als Frühchen, wurden also vor Ablauf der 37. Schwangerschaftswoche geboren. Die Fachärztin weist darauf hin, dass diese Kinder zwingend intensivmedizinisch betreut werden mussten.

Frühgeborenes Mädchen wog 600 Gramm

Das leichteste Frühchen war ein Mädchen, das nach 24 Schwangerschaftswochen plus einem Tag mit einem Gewicht von nur 600 Gramm auf die Welt geholt wurde.

Die Mütter der neugeborenen Kinder sind im Schnitt im Falle einer Spontangeburt zwei bis drei Tage im Krankenhaus geblieben. Nach einem Kaiserschnitt war es drei bis vier Tage.

Von Jürgen Lauterbach