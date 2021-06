Brandenburg/H

Weniger erfolgreich als die Nachbesetzung der Chefarztstelle in der Frauenheilkunde läuft bisher das Besetzungsverfahren in der Pathologie für das Städtische Klinikum Brandenburg an der Havel.

Die Vorstellung von sechs Bewerberinnen und Bewerbern für die entsprechende Professur an der MHB fiel mit dem Beginn der Pandemie zusammen. Fünf Kandidatinnen und Kandidaten waren am 10. März 2020 zum Nicolaiplatz an die MHB gekommen, um sich und die eigene Arbeit der Berufungskommission vorzustellen, also der Fachjury, die es zu überzeugen gilt.

Ein Gelehrter aus den USA stellte sich zusätzlich über einen Videochat vor, weil er wegen der Corona-Reisebeschränkungen nicht ausreisen durfte. Das war zu jener Zeit noch ungewöhnlich.

Dieser Pathologe kam zwar in die engste Wahl, hat den Ruf an die MHB jedoch ebenso abgelehnt wie zwei weitere Wunschkandidaten für die Nachfolge von Roland Pauli, der 2019 in den Ruhestand ging. Inzwischen verhandeln die Hochschule und das Brandenburger Klinikum mit dem verbliebenen Kandidaten, der auf der Berufungsliste steht.

Drei Körbe fürs Klinikum

Dass erwählte Kandidaten den Ruf an eine Hochschule ablehnen und damit der Klinik einen Korb geben, ist in akademischen Kreisen keineswegs ungewöhnlich. Denn den Ruf an eine andere Hochschule können erfolgreiche Wissenschaftler nutzen, um sich an ihre bisherige Hochschule zu wenden und sogenannte Bleibeverhandlungen zu führen.

Will die Universität den betreffenden Hochschullehrer halten, bietet sie ihm etwas an, eine bessere Personal- und Sachausstattung in der Regel.

Der spätere Favorit der MHB für die Pathologie-Professur hatte der MAZ bei seiner Vorstellung zwar versichert, er wolle ernsthaft nach Brandenburg an der Havel kommen. Doch am Ende waren die Argumente der Universitätsklinik in Hannover offenbar doch stärker.

Urologie und Augenheilkunde

Sollte sich der verbliebene Kandidat für die MHB und das Städtische Klinikum entscheiden, wäre das Wissenschaftsministerium des Landes am Zuge, dem Beschluss zu folgen und den Chefpathologen zu berufen.

Ebenfalls noch nicht abgeschlossen sind die Berufungen für die Augen- und Urologie-Chefarztposition im Städtischen Klinikum. Die Verfahren sind zwar abgeschlossen, aber die Verhandlungen mit den ausgewählten Kandidaten laufen noch.

In der Urologie herrscht keine sonderliche Eile, weil Chefarzt Thomas Enzmann sich bereit erklärt hat, so lange zu bleiben, bis seine Nachfolge steht.

In der Augenheilkunde verlässt Chefarzt Markus Kathke das Klinikum zwar zum 1. Juli. Aber mit Oberärztin Annette Sturm hat das städtische Krankenhaus bis zur Berufung eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin eine Vertreterin auf der Chefarztstelle.

