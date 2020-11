Brandenburg/H

Das städtische Klinikum Brandenburg an der Havel wird eine seiner Krankenstationen als weitere Covid-19 Abklärungsstation umfunktionieren. Grund dafür ist die weiter zugespitzte Coronalage in der Stadt und in der Region.

Der neue Covid-19-Abklärungsbereich wird voraussichtlich bereits an diesem Dienstag seine Arbeit aufnehmen können, berichtet Klinikum-Sprecher Björn Saeger auf Anfrage. Dazu würden Patienten des Klinikums intern verlegt.

Platz für zweite Abklärungsstation

In den einzelnen Abteilungen ( Kliniken), die mit Betten ausgestattet sind, werden deren Bettenkapazitäten reduziert, um dem Bedarf an zusätzlichen Abklärungsplätzen für Covid-Patienten gerecht zu werden.

„Die Vergrößerung des Covid-19 Bereichs hat somit auch zur Folge, dass wir das Operationsprogramm reduzieren und einen Teil der planbaren Eingriffe absagen müssen“, bedauert der Referent der Krankenhausgeschäftsführung. Die Vorbereitungen laufen nach seinen Worten auf Hochtouren.

Waren es am Samstag noch vier freie Plätze auf der Covid-19-Station, so sind mit Stand 23. November noch drei freie Betten verfügbar.

50 Jahre aufwärts

Auf dieser Covid-19 Station liegen zurzeit hauptsächlich Patienten im Alter von 50 Jahren aufwärts. Auf der Abklärungsstation gibt es ein gemischtes Verhältnis der Altersgruppen ab 30 Jahren.

Die in der Hochstraße behandelten Covid-19 Patienten stammen mehrheitlich aus Brandenburg an der Havel. Auf der Abklärungsstation dagegen kümmern sich Ärzte und Pflegekräfte sowohl um Patienten aus der Stadt als auch um Menschen aus dem Umland.

Covid-Patienten und Verdachtsfälle, für die im städtischen Klinikum Brandenburg an der Havel inzwischen kein Platz mehr vorhanden ist, werden innerhalb der regionalen Dachorganisation VCC West in Kliniken verlegt, die zum jeweiligen Zeitpunkt Aufnahmekapazitäten haben.

23 Covid-Patienten entlassen

Zum Hintergrund: Wie bereits am Samstag gemeldet, hat sich das kommunale Krankenhaus beim Rettungsdienst für die Covid-19 Abklärungsstation und die Aufnahme von diesen Patienten abgemeldet. Die Notaufnahme des städtischen Klinikums läuft aber wie gewohnt weiter.

In diesem November hat das Brandenburger Krankenhaus nicht nur viele Covid-19-Patienten oder Verdachtsfälle aufgenommen. Zugleich wurden in dem Monat 23 Covid-Patienten wieder nach Hause entlassen.

Von Jürgen Lauterbach