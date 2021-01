Brandenburg/H

Das Städtische Klinikum Brandenburg hat seine Mannschaft weitgehend durchgeimpft. Gerne würde das Unternehmen weitermachen und auch schon Teile der Bevölkerung impfen, um die Zeit bis zum Eröffnen des Impfzentrums im Stahlpalast am 25. Januar zu überbrücken. Doch es soll nicht sein. Und das liegt nicht einmal an fehlendem Impfstoff oder Personal, sondern einzig an der Bürokratie.

1409 Serums-Dosen in vier Tagen

Gabriele Wolter ist Geschäftsführerin des Städtischen Klinikums Brandenburg an der Havel. Quelle: Jacqueline Steiner

„Wir sind soweit durch mit unserer Belegschaft, haben in nur vier Tagen insgesamt 1409 Dosen des Serums verimpft“, sagt Klinikums-Geschäftsführerin Gabriele Wolter. Ihr Assistent Lutz Pelchen habe die Aktion „perfekt durchorganisiert“, so dass zwischen zwei Impfungen maximal fünf Minuten vergangen seien. „Wir mussten aus dem stationären Bereich kein Personal abziehen, außer Kinderklinikchef Hans Kössel am ersten Tag. Ansonsten haben uns niedergelassene Mediziner und Ärzte im Ruhestand hervorragend unterstützt. Sie würden das auch gerne weiter machen.“

Komplette Logistik vorhanden

Das Klinikum habe die komplette Logistik organisiert, extra für die Impfaktion einen eigenen Stationsteil freigeräumt, die Abläufe seien geübt und haben sich bewährt. „Es wäre schade, wenn wir diese Möglichkeiten nur noch für die zweite Impfung der bereits Versorgten nutzen könnten“, sagt die Klinikumschefin.

Pflegedienste könnten profitieren

Sie könne sich beispielsweise sehr gut vorstellen, die Mitarbeiter aller Pflegedienste durchzuimpfen. Diese müssten sich dann über die Impf-Hotline anmelden, so dass eine lückenlose Terminvergabe möglich wird. „Das wäre schon einmal eine große Gruppe, die zusätzlich geschützt werden könnte.“ Zumal die Pflege-Mitarbeiter sich auch um eine sensible Gruppe Menschen kümmern.

Vertrag gilt nur für eigene Leute

Allerdings führe da bisher kein Weg rein – aus rein formalen Gründen: Die Landeskrankenhausgesellschaft Brandenburg e.V. hat mit dem Brandenburger Gesundheitsministerium einen Vertrag geschlossen. Die angeschlossen Krankenhäuser dürfen demnach ihre Mitarbeiter, Dienstleister und Tochterunternehmen impfen, ebenso Mitarbeiter im Rettungsdienst.

„Hauptsache, es macht einer“

„Ich darf aber nach dem Papier nicht die Mitarbeiter der Jedermann-Gruppe oder des Senioren- und Pflegezentrum GmbH SPZ impfen. Den Sicherstellungsauftrag hat die Kassenärztliche Vereinigung KVBB. Wir könnten impfen, dürfen aber nicht. dabei müsste doch nach der Devise gehandelt werden, Hauptsache es macht einer“, empört sich Gabriele Wolter.

Angehörige bleiben ausgeschlossen

Ein Kollege aus einem anderen Krankenhaus habe ihr berichtet, dass seine Mitarbeiter bereits gefragt hätten, ob nicht nur sie, sondern auch ihre engsten älteren Angehörigen mit geimpft werden könnten. Dass beide Klinikchefs solche Bitten ablehnen mussten, mache sie traurig.

Die Geschäftsführerin hatte am Donnerstagabend im nichtöffentlichen Teil des Gesundheits- und Sozialausschusses ihren Wirtschaftsplan für 2021 verteidigt, dabei berichtete sie auch über die bürokratischen Hürden.

Brief nach Potsdam

Die SPD-Fraktionschefin und Landtagsabgeordnete Britta Kornmesser hat deshalb gleich am Freitagmorgen an den Staatssekretär in der Staatskanzlei Benjamin Grimm sowie an das Büro von Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher geschrieben. „In der Stadt Brandenburg an der Havel soll der Impfbeginn in dem noch neu zu errichtenden Impfzentrum erst ab dem 25. Januar sein... Die Impfungen von über 1400 Personen wurden im Klinikum innerhalb weniger Tage ohne Komplikationen zügig durchgeführt. Bis zur zweiten Impfung der Mitarbeiter in zwei bis drei Wochen erfolgen am Klinikum keine weiteren Impfungen, da von Landesseite hier keine Impfungen Dritter vorgesehen sind.“

Frust könnte steigen

Kornmesser schildert zudem Wolters Offerte, auch für Nichtmitarbeiter Impfungen im größeren Stil am Klinikum durchzuführen. „Damit könnte noch vor dem 25. Januar sofort mit dem Impfen der sonstigen Bevölkerung begonnen werden. Ich bitte darum, diese Option umgehend zu prüfen und weitere Schritte zu veranlassen, um auch in Brandenburg an der Havel zügig mit dem Impfschutz der Bevölkerung zu beginnen. Hiervon hängt auch in nicht unerheblichem Maße die Akzeptanz vieler Menschen hinsichtlich der aktuell geplanten weiteren Einschränkungen auf Grundlage der neuen Eindämmungsverordnung ab.“

