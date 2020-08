Klinikum: Wie das neue Kraftwerk zum Laufen gebracht wurde

Brandenburg/H

Nun laufen die 16 Zylinder des riesigen Gasmotors, der allein 6,8 Tonnen wiegt, mit Anbauten sogar 12,9 Tonnen. Das soll auch in den kommenden 80.000 Betriebsstunden so sein – das sind mehr als neun Jahre Dauerbetrieb. Die Maschine ist das Herzstück des neuen Blockheizkraftwerkes, welches das städtische Klinikum mit Strom und Wärme versorgen wird.

Zur Galerie Der Gasmotor mit 16 Zylindern leistet 1360 Pferdestärken und erzeugt rund um die Uhr Strom und Wärme fürs städtische Klinikum. Bis zu 80.000 Betriebsstunden muss die Maschine durchhalten.

Schweißnähte waren fehlerhaft

Das Aggregat kommt von der renommierten österreichischen Firma Jenbacher, sie ist weltweit erfolgreich damit. Doch an den Wasser-, Öl- und Dampfleitungen Leitungen in dem sieben Meter hohen BHKW-Haus hat es gehapert, im Mai musste alles gestoppt werden, weil die Hälfte der Schweißnähte fehlerhaft war. Das bestätigten auch unabhängige Gutachter vom Tüv. Da hatte Jenbacher wohl das falsche Service-Team geschickt. Das wurde ausgetauscht, die Arbeiten als Gewährleistung nun fehlerfrei erledigt.

Inbetriebnahme in drei Wochen

Die Stadtwerke Brandenburg sind Errichter der ganzen Anlage, die eigene Tiefbautochter BISB hatte die Leitungen vom Haus ins Klinikum verlegt – da gab es keinerlei Beanstandungen. „Jetzt geht es nur noch darum, alle Steuerelemente zu synchronisieren, damit in knapp drei Wochen die endgültige Inbetriebnahme ablaufen kann“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Gunter Haase.

Intelligente Steuerung

Das kleine Gaskraftwerk liefert knapp ein Megawatt an elektrischer Energie und 1,2 Megawatt thermische Energie. An heißen Tagen wird die Wärme in einen thermischen Verdichter (Absorptionskältemaschine) geleitet. Zudem gibt es noch einen Pufferspeicher mit 50 Kubikmetern Inhalt, in dem der Dampf bis zu eine Stunde „zwischengelagert“ werden kann. Die Steuerungstechnik des Klinikums entscheidet permanent darüber, wie viel Energie sie sich gerade aus dem BHKW holt.

Hohe Anforderungen an Schallschutz

Derzeit arbeiten die Techniker noch an ein paar Details: Weil beispielsweise der Generator im Dauerbetrieb läuft und in der Umgebung Wohnhäuser sind, gibt es hohe Anforderungen an den Schallschutz – maximal 35 Dezibel sind nachts erlaubt. Deshalb gibt es auch besonders schwere und extra abgedichtete Türen, erläutert Stadtwerke-Projektchef Merten Neeser.

Test für Blackout-Szenario

Die Anlage spielt auch eine große Rolle im Blackout-Konzept der Stadt: es ist auch deshalb 2,3 Millionen Euro teuer geworden, weil es fähig sein muss zum „Schwarzstart“ – das ist das Anfahren des Kraftwerks unabhängig vom Stromnetz. Und es lässt sich als Insellösung betreiben. Sollte es einmal einen flächendeckenden Stromausfall über längere Zeit geben, wäre das Klinikum der hellste Punkt der Stadt. Das soll demnächst auch einmal getestet werden, was bei einem Krankenhaus schwierig ist.

Von André Wirsing