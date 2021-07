Kloster Lehnin: Rathaus wird mehr Leute einstellen

Kloster Lehnin

Mit einer Schweigeminute gedachten die Kloster Lehniner Gemeindevertreter am Mittwochabend des früheren Göhlsdorfer Ortsvorstehers Eckart Zorn, der kürzlich verstorben war. Noch 2019 war Zorn von Bürgermeister Uwe Brückner für sein über 25-jähriges kommunalpolitisches Engagement ausgezeichnet worden. Zorn galt als bodenständig und war wegen seiner pragmatischen Art beliebt. In das Gedenken, bei dem sich alle Abgeordneten und Gäste von den Plätzen erhoben, wurden ausdrücklich auch die bei der Unwetterkatastrophe im Westen Deutschlands ums Leben gekommenen Menschen einbezogen. Zu der Sitzung mitten in der Sommerpause kam es, weil die Verwaltung zwei Beschlussvorlagen ohne weitere Verzögerung zur Abstimmung bringen wollte.

Nicht unumstritten

Dazu gehörte die nicht unumstrittene Änderung des Stellenplans. Dabei geht es um die Einstellung von sechs zusätzlichen Mitarbeitern. Darunter sind eine Sachgebietsleitung für „Kita und Personal“, zwei IT-Administratoren, ein Bauingenieur, ein bereits früher beschlossener Außendienstleiter und eine Stelle für die Buchhaltung in der kommunalen Entwicklungsgesellschaft Damsdorf (EVG). Nach heftiger Debatte folgte eine Mehrheit mit acht Stimmen der Rathaus-Vorlage, die nahezu identisch mit einer Beschlussempfehlung des Ausschusses für Finanzen und Personalentwicklung war.

Zweifel geäußert

Kritik am geplanten Personalaufwuchs gab es aus den Reihen der Fraktion SPD/Baumfreunde/Die Linke. Für „nicht beschlussfähig“ hielt Frank Niewar das Papier. Mal eben in der Sommerpause über rund 300 000 Euro zusätzliche Lohnkosten zu entscheiden, sei mit ihm nicht zu machen. Statt mehr Leute einzustellen, solle sich der Bürgermeister besser um eine optimalere Verwaltungsstruktur kümmern. Auch Udo Wernitz äußerte seine Zweifel, ob im Rathaus alle Mitarbeiter richtig eingesetzt seien. Vergleichbare Kommunen würden mit weniger Personal auskommen. Für den Personalrat bekräftigte Ulrich Brandt die ebenfalls ablehnende Haltung: „Der angeblich steigende Personalbedarf wurde nicht nachvollziehbar dargelegt.“

Eckart Zorn ist kürzlich verstorben. Quelle: Christine Lummert

Schlagkräftig aufstellen

Dagegen warnten sowohl Brückner als auch seine Kämmerin Dagmar Keding vor einem Einstellungsstopp. Die weitere Digitalisierung der Verwaltung und der Schulen sei ohne zusätzliche IT-Experten nicht machbar. Außerdem stehe der Lehniner Schulcampus vor dem nächsten Bauabschnitt. Die Errichtung eines 15 Millionen Euro teuren Zwischenbaus zwischen Grund- und Oberschule müsse gemanagt werden. Im Wettlauf um Fördermittel müsse sich die Verwaltung mit Fachpersonal schlagkräftig aufstellen. Brückner warnte vor Zahlenvergleichen mit anderen Kommunen, ohne die speziellen Bedingungen zu beachten. Argumente, die die Kritiker nicht gelten lassen wollten.

Keine Vertagung

Für die Befürworter der zusätzlichen Stellen kam eine Absetzung des Tagesordnungspunktes nicht infrage. „Der Fachausschuss ist zu einer eindeutigen Empfehlung gekommen. Auch in Gesprächen mit Mitarbeitern wurde die Notwendigkeit eines Personalaufwuchses erkennbar. Eine Vertagung wäre deshalb das falsche Signal“, so CDU-Fraktionschef Harry Grunert. Andreas Bernig (Die Linke), der für die Vorlage stimmte, erinnerte daran, dass der Personalrat zwar eine Stellungnahme abgeben könne, doch sei dessen Zustimmung keine Voraussetzung für die Stellenplanung. Die Organisationshoheit sei Sache des Bürgermeisters, so Bernig.

Von Frank Bürstenbinder