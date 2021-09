Kloster Lehnin sucht neue Parkplätze

Lehnin

Der Schulcampus wird immer größer, ein Kreiskirchenzentrum entsteht, die Zahl der Tagesgäste steigt, der Busbahnhof braucht mehr Platz. Doch wohin mit den Autos? Parkplätze dürften in Lehnin in Zukunft noch knapper werden. Gemeindevertreter Stefan Behrendt (CDU) hat über einen Befreiungsschlag nachgedacht. Aus seinen Ideen wurde eine Beschlussvorlage seiner Fraktion, die von der Kloster Lehniner Gemeindevertretung mehrheitlich positiv aufgenommen wurde. Wie stellen sich die Kommunalpolitiker eine Entspannung der Stellplatzproblematik vor?

An der Bushaltestelle

Im Kern geht es um die Errichtung eines sogenannten Park and Ride Parkplatzes (P+R) in der Nähe einer öffentlichen Bushaltestelle. Für Behrendt erscheint deshalb eine Fläche in der sogenannten Reiherheide am Lehniner Ortseingang aus Richtung Nahmitz für geeignet. An der Zufahrt zur Reiherheide (alter Hundeplatz) befindet sich eine Haltestelle für Linienbusse. Ausreichend Platz würde die Brachfläche bieten. „Außerdem gibt es fußläufig über die „Blaue Brücke“ einen Zugang zum Klostergelände und damit zur Ortsmitte“, so Behrendt.

Zwei Vorschläge für Lehnin

Bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses gab es auch nachdenkliche Stimmen. „Ich glaube nicht, dass Lehrer oder Patienten, die einen Arzttermin haben, ihre Autos vor dem Ort stehen lassen“, gab die Göhlsdorfer Ortsvorsteherin Silvana Schille zu bedenken. Deshalb ist es für den Ausschussvorsitzenden Harry Grunert ebenso wichtig über neue Parkmöglichkeiten in Lehnin selbst nachzudenken. Statt einer Fläche in der Reiherheide wäre auch zu prüfen, ob sich ein Areal im Bereich Am Fischersberg als Parkplatz eignen würde.

Kloster Lehnin soll prüfen

Bislang handelt es sich um reine Vorschläge. Die Gemeindevertretung hat deshalb die Verwaltung beauftragt, die Schaffung von Parkplätzen an diesen beiden Standorten zu prüfen. Dabei geht es unter anderem um die Eigentumsverhältnisse und die grundsätzliche Bebaubarkeit anhand der Lage. Ziel sei es bis zu den Haushaltsberatungen im Herbst Klarheit über die Realisierbarkeit zu bekommen, um nötige Investitionskosten im nächsten Doppelhaushalt einstellen zu können.

Von Frank Bürstenbinder