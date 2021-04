Kloster Lehnin

Die Gemeinde stellt sich in ihrer touristischen Außendarstellung neu auf. So wird Kloster Lehnin zum Jahresende aus dem Tourismusverband Fläming austreten. Ab Januar 2022 will sich die Kommune dafür dem Tourismusverband Havelland anschließen. So haben es die Mitglieder der Gemeindevertretung in dieser Woche beschlossen. Der Entscheidung war eine Umfrage unter den Mitgliedern des Tourismusvereins „Kloster Lehnin“ vorausgegangen. „Dabei gab es eine klare Positionierung für eine Mitgliedschaft im Tourismusverband Havelland“, berichtete Vereinsvorsitzender und Gemeindevertreter Frank Wetzel. Der Verein ist bislang in beiden Verbänden organisiert. Auch in den Fachausschüssen wurde die Konzentration auf das Havelland begrüßt. Harry Grunert, Vorsitzender des Tourismusausschusses, sagte der MAZ: „Wir waren jahrelang die einzige Kommune, die über ihren Tourismusverein zwei Verbänden angehörte. Traditionell haben wir jedoch engere Beziehungen zum Havelland und zur Stadt Brandenburg.“ Daniel Menzel, Geschäftsführer des in Beelitz ansässigen Tourismusverbandes Fläming, bedauerte auf Nachfrage die Entscheidung: „Ich bin überrascht, weil es eigentlich noch ein Gespräch mit der Gemeinde geben sollte. Natürlich wollen wir auch in Zukunft die konstruktive Zusammenarbeit mit Kloster Lehnin fortsetzen.“

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gemeinde verlässt WIR-Initiative

Neben dem Tourismusverband Fläming will Kloster Lehnin einen weiteren touristischen Zusammenschluss verlassen. Und zwar die WIR-Initiative, die unter anderem Wasserwanderrastplätze beschildert und Marketingprojekte rund um den Wassersport auf die Beine stellt. Für die Mitgliedschaft zahlt Kloster Lehnin nach einem Verteilerschlüssel 6000 Euro jährlich. Weil auch die Stadt Ketzin den Austritt plant, würden sich für Lehnin steigende Beiträge ergeben. „Dagegen steht kein Mehrwert für unsere Gemeinde. Die Initiative hat es nicht einmal geschafft an der Einmündung zum Emsterkanal ein Schild aufzustellen“, so Gemeindevertreter Wetzel. „Bei WIR dreht sich alles um die Havel. Da sind wir nur das fünfte Rad am Wagen“, bestätigte auch Grunert. Die Gemeindevertreter folgten mehrheitlich auch diesem Austrittsvorschlag der Verwaltung. Bedenken hatte Sandra Leue angemeldet: „Ich finde es schade. Vielleicht hätte man mit der Initiative über einen Rabatt reden können.“ Die WIR-Initiative ist ein Zusammenschluss der Städte Brandenburg, Potsdam, Werder, Ketzin, Schwielowsee, Groß Kreutz (Havel) und Kloster Lehnin.

Von Frank Bürstenbinder