Eltern mussten in der Pandemie Organisationstalent beweisen. Es gab jede Menge Einschränkungen bei der Kinderbetreuung. Als Ausgleich erhebt Kloster Lehnin im Mai keine Beiträge.

Bei den „Großen Füchsen“ in der Vorschulgruppe der Grebser Kita wurden am Dienstag zusammen mit Leiterin Mendy Bliedtner Osterhasen gemalt. Im Monat Mai brauchen die Eltern für die Betreuung ihrer Kinder in den kommunalen Einrichtungen keine Beiträge zahlen. Quelle: Frank Bürstenbinder