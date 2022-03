Kloster Lehnin will neue Kita-Satzung vorlegen

Kloster Lehnin

Bis zum 1. August will die Gemeinde eine aktualisierte Kitagebühren-Satzung auf den Weg gebracht haben. „Die Zweijahresfrist ist dann vorbei. Eine neue Kalkulation steht an“, informierte Udo Wernitz, Vorsitzender des Sozialausschusses, in dieser Woche die Mitglieder des Fachgremiums. Doch es gibt noch einen anderen Grund, sich erneut mit dem Papier zu beschäftigen. Zwar waren 2020 nach langen Diskussionen zwischen Kommunalpolitikern, Verwaltung, Eltern und Kita-Vertretern zwei Drittel der Erziehungsberechtigten besser gestellt worden, doch ein Drittel bezahlt diese Vergünstigungen durch höhere Beiträge.

Arbeitsgruppe für Kloster Lehnin

Weil Kritik nicht ausblieb, kündigte Wernitz gegenüber der MAZ schon Ende 2021 ein Nachschärfen der Satzung an. „In Orientierung an die Nachbargemeinden bin ich optimistisch, dass wir eine Entlastung für Eltern in den höheren Gehaltsgruppen erreichen werden“, so Wernitz. Eine noch zu gründende Arbeitsgruppe mit Vertretern aller Seiten soll für die Gemeinde eine Beschlussvorlage erarbeiten, wie Kämmerer Mathias Jeske ankündigte.

Vergabeverfahren für Kita-Essen läuft

Der Sozialausschuss beschäftigte sich ebenfalls mit der Vergabe der Essenversorgung für die kommunalen Kitas. In diesem Zusammenhang soll sich die Zukunft der Kita-Küche in Lehnin entscheiden. Als einzige Einrichtung wird dort noch selbst gekocht. Die Verwaltung hatte eine Übernahme der Versorgung durch einen Caterer erwogen, war damit aber auf viel Kritik bei Eltern und im Lehniner Ortsbeirat gestoßen. Bürgermeister Uwe Brückner sicherte einen nahtlosen Übergang der Essensversorgung zu. Eine Garantie für den Fortbestand der Kita-Küche gab er jedoch nicht ab. Das Vergabeverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Zuschuss für Brandenburger Schüler

Einig war sich der Sozialausschuss beim Thema Fahrkostenzuschüsse für Schüler anderer Kommunen. Danach übernimmt Kloster Lehnin auch die Differenz für Schüler aus der Stadt Brandenburg, wenn diese den Schulcampus Lehnin besuchen wollen. Der Landkreis beziehungsweise die kreisfreie Stadt Brandenburg übernehmen einen Fahrtkostenzuschuss in der Regel nur für die nächstgelegene Schule. Derzeit gibt es einen Brandenburger, der nach Lehnin zur Schule fährt.

Von Frank Bürstenbinder