Kloster Lehnin

Sie verantwortet Millionen, hat den Doppelhaushalt eingeführt – und hält die Gemeinde flüssig. Doch nach 25 Jahren im Kloster Lehniner Rathaus wirft Dagmar Keding das Handtuch: Kündigung! Die Bombe platzte hinter verschlossenen Türen. Die Enttäuschung war Bürgermeister Uwe Brückner anzusehen, als er in dieser Woche den nichts ahnenden Gemeindevertretern vom bevorstehenden Verlust der langjährigen Kämmerin berichten musste. Kein Wunder, Keding war seit dem Ausscheiden von Berthold Satzky 2019 stellvertretende Bürgermeisterin und damit rechte Hand von Brückner.

Dagmar Keding Quelle: JACQUELINE STEINER

Offenbar mochte die Fachbereichsleiterin für Finanzen, Soziales und Zentrale Dienste nicht länger als Spielball für politische Differenzen zwischen den verschiedenen Lagern in der Gemeindevertretung einerseits und zwischen Kommunalpolitikern und Bürgermeister andererseits herhalten. Gegenüber der MAZ wollte sich die Kämmerin nicht zu ihrer Entscheidung äußern. Allerdings muss der Leidensdruck für die Schmergowerin groß gewesen sein. Dem Vernehmen nach hatte sich Keding schon seit längerer Zeit nach einem neuen Arbeitgeber umgesehen. Wann genau die Kämmerin das Kloster Lehniner Rathaus verlassen wird, hängt davon ab, wann der Bürgermeister seine Stellvertreterin gehen lässt. Laut Brückner reicht die offizielle Kündigungsfrist bis zum Jahresende.

Verlust für Brückner

Gegenüber der MAZ sprach Bürgermeister Brückner von einem „herben Verlust“. Leider habe er seine Fachbereichsleiterin nicht umstimmen können. Allerdings könne er verstehen, dass sie sich neuen Herausforderungen stellen wolle. Das Gemeindeoberhaupt macht seine Gegenspieler insbesondere in der Fraktion SPD/Baumfreunde/Linke für die Amtsmüdigkeit von Dagmar Keding verantwortlich. Immer wieder sei die Kompetenz der Verwaltung in Form von schriftlichen Anfragen, Behauptungen und Unterstellungen in Frage gestellt worden. „Dass sich eine Mitarbeiterin eines Tages die Frage stellt, warum sie sich ein solches Klima länger antun soll, verwundert mich nicht“, so Brückner.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner. Quelle: Gemeinde

Jüngster Tiefpunkt in der Personalie Keding war ihre von Brückner gewünschte Installation als neue Geschäftsführerin der kommunalen Entwicklungsgesellschaft Gewerbegebiet Damsdorf. Die Kämmerin hätte den Job zusätzlich übernommen. Doch der Aufsichtsratsvorsitzende und Gemeindevertreter Frank Niewar (SPD) äußerte Bedenken. „Ich war der Meinung, dass Frau Keding als Fachbereichsleiterin ein ausreichend großes Arbeitspensum zu bewältigen hat. Deshalb hatte ich ein paar Fragen“, erinnert sich der Lehniner Ortsvorsteher. Weil er nicht sofort seine Unterschrift unter den Arbeitsvertrag setzte, zog Keding ihre Bereitschaft für den inzwischen anderweitig vergebenen Geschäftsführerposten zurück.

Gegenseitige Vorwürfe

Für Bürgermeistertreue ein Paradebeispiel dafür, wie Kritiker Sand ins Getriebe der Verwaltung streuen. Nervenaufreibend für die Kämmerin war offenbar auch ein Streit über die Haushaltsführung. Verteidigte sie die Strategie der Doppelhaushalte, plädierte die SPD für Jahreshaushalte. „Wer jetzt die Kündigung der Kämmerin bedauert, sollte sich an die eigene Nase fassen. Die Gemeinde verliert mit Dagmar Keding eine hervorragende Fachfrau“, sagte CDU-Fraktionschef Harry Grunert auf Nachfrage. Eine Meinung, die SPD-Mann Niewar durchaus teilt, aber auch relativiert: „Sie macht eine super Arbeit, doch am Ende schien die Kämmerin überfordert.“ Ein Grund dafür sieht Niewar in der Übernahme der zusätzlichen Bereiche Schule und Kita nach der Pensionierung von Satzky. Der Bürgermeister muss sich jetzt Gedanken darüber machen, wie es in der Kämmerei weitergeht. Noch immer keinen Nachfolger gibt es für den früher für das Feuerwehrwesen zuständigen Thomas Preuschoff, der die Verwaltung ebenfalls auf eigenen Wunsch bereits verlassen hat – wie schon andere Mitarbeiter zuvor.

Von Frank Bürstenbinder