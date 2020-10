Klostersommer mit überraschend positiver Bilanz

Brandenburg/H

„Ich weiß, es hat überall Einbrüche gegeben. Und auch wir sind nicht verschont worden. Doch mit gut 60 Prozent Auslastung kann ich sagen: Wir sind zufrieden. Wir haben unser Klassenziel erreicht!“, freut sich Hank Teufer, der Leiter des Event-Theaters und Vater des Brandenburger Klostersommers.

Mit der Resonanz zufrieden

Am Sonntag vor einer Woche lief die letzte Aufführung von „Takt und Taktlosigkeit – zu Gast bei Richard Strauss“. Weil die ursprüngliche Sommerbespielung unter Pandemie-Bedingungen nicht erlaubt wurde, waren Teufer und sein Team in den Lämmerstall des Domstiftsgutes Mötzow ausgewichen. Ein Experiment, das gelang. In den drei Wochen Spielzeit zogen die Brandenburger hinaus aufs Land.

Das Ensemble des Brandenburger Klostersommers für das Stück "Takt und Taktlosigkeit - Zu Gast bei Richard Strauss" Quelle: promo

Während sich vor einer Woche im großen Saal des Brandenburger Theaters nur gut 50 Gäste das Konzert von Dagmar Frederic anhörten, saßen zeitgleich bei Teufer über 70 Gäste im Lämmerstall. „Wir haben viel in Werbung investiert und unsere Besucher auch direkt angesprochen“, beschreibt Teufer seinen Ansatz. Zudem habe er über die Jahre ein festes Ensemble an Schauspielern, Sängern und Musikern geformt, das die Brandenburger wiedererkennen und dann wiedersehen wollen.

„Wir hatten einfach Glück“

Rückblickend sagt Hank Teufer trotz Cornona: „Wir haben fast durchgearbeitet. Wir hatten einfach Glück!“ Schon im Mai habe das Event-Theater das Autokino in Nauen unterstützt und dann ein ausverkauftes Sommerkino im Slawendorf organisiert.

Dann kam der Klostersommer und im Oktober würden die Kleinkunstveranstaltungen beginnen, die in diesem Jahr in der Werft stattfinden und bereits gut nachgefragt seien. Überdies spüre er als Theaterchef den Willen der Politik, die Kultur zu fördern und zu unterstützen.

Event-Theater freut sich über Förderung

Mit 30 000 Euro sei jetzt eine transportable Tribüne gefördert worden, die überall aufgestellt werden könne und er habe „gute Signale“ erhalten, dass das Event-Theater eine LED-Kinoleinwand gefördert bekomme, mit der man auch „im vollen Sonnenschein“ dann Kino anbieten kann. Zudem habe das Theater 400 Outdoor-Stühle angeschafft, so dass das Theater „auch tolle Sachen anbieten kann, wenn die Corona-Pandemie noch dauert.

„Corona hat uns als Team enger zusammengeführt. Wir haben jetzt tolle, technische Möglichkeiten, großartige Unterstützer und Sponsoren wie Heinrich Thiermann und ein Publikum das uns treu ist. Was wollen wir mehr?“, meint der Theaterchef abschließend.

