Kloster Lehnin

Hier werden Filme produziert, Spezialbauer haben sich niedergelassen, Speditionen, Metallverarbeiter und Holzhändler sind dabei. Im Gewerbepark Damsdorf brummt es. „Wir machen gerade den Sack zu“, berichtet Peter Schulz. Der Michelsdorfer ist seit April Geschäftsführer der Entwicklungs-, Verwaltungs- und Grundstücks GmbH (EVG), eine hundertprozentige Tochter der Gemeinde Kloster Lehnin. Das rund 30 Hektar große Areal, das bis 2004 als Kaserne Damsdorf dem Bund gehörte, ist so gut wie vermarktet.

Fast alles vergeben

Ein Blick auf die aktuelle Lagekarte wird für Schulz zu einem Rechenschaftsbericht über die letzten Monate: „Hier verkauft, dort gerade beurkundet. Da fehlt noch eine letzte Unterschrift. Und die Anfragen nach weiteren Flächen reißen nicht ab.“ Doch die EVG kann Investoren derzeit nur vertrösten. Selbst für das ehemalige Tanklager gibt es mehrere Interessenten. Eine Expertise soll im kommenden Jahr die Möglichkeiten eines Rückbaus und einer Altlastenbeseitigung ausloten. „Vom Ergebnis wird der Kaufpreis abhängen“, so der EVG-Geschäftsführer.

Der Gewerbepark Damsdorf ist zu einer Erfolgsgeschichte geworden. Das ehemalige Kasernengelände ist so gut wie vermarktet. Eine Erweiterung ist im Gespräch. Quelle: Frank Bürstenbinder

Aktuell bewegt sich der Quadratmeterpreis im Gewerbepark Damsdorf zwischen 42 und 45 Euro. Die nächsten Ansiedlungen stehen schon in den Startlöchern. Unter anderem will der kreisliche Abfallwirtschaftsbetrieb APM eine Umschlaghalle für große Container einrichten. Auch der Paket-Dienstleister DHL hat das ehemalige Kasernengelände als Standort für sich entdeckt. „Kein Wunder, die Nähe zur Autobahn und dem Berliner Ring ist unschlagbar“, schwärmt EVG-Chef Schulz. Ein Sonderfall sind die Flurstücke mit den Unterkunftsgebäuden und dem Kulturhaus im vorderen Bereich der ehemaligen Kaserne. Es soll einen potenziellen Investor mit einem schlüssigen Nachnutzungskonzept geben. „Eine erste Vorstellung war vielversprechend“, ließ Schulz wissen, ohne schon auf Details eingehen zu wollen.

Keine Flächen mehr in Rietz

Die rasante Entwicklung in Damsdorf ist kein Einzelfall. Auch die anderen großen Kloster Lehniner Gewerbestandorte sind so gut wie vollgelaufen. So gibt es im Gewerbepark Rietzer Berg bis auf eine Restfläche von 5000 Quadratmeter keine freies Land mehr. Bekannte Namen wie Metallbau Windeck und der Zigarettenhersteller Grand River Enterprises sind dort zu Hause, um nur einige zu nennen. „Teilweise können Erweiterungsabsichten der ansässigen Gewerbebetriebe aufgrund fehlender Flächen schon nicht mehr umgesetzt werden“, heißt es in einer Einschätzung der Gemeinde Kloster Lehnin.

Auch für die ehemaligen Unterkunftsgebäude der Damsdorfer Kaserne soll es Interessenten geben. Quelle: Frank Bürstenbinder

Im Gewerbegebiet Grebs, das unter anderem für seinen Massivhauspark bekannt ist, verfügt die Gemeinde nicht mehr über eigene und freie Flächen. Und für das Reckahner Gewerbegebiet deutet sich für eine Restfläche zwischen Solarpark und bebauter Ortslage eine Nachfrage nach Wohnen und damit eine andere Nutzungsart an. Was tun, um die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken in Kloster Lehnin decken zu können?

Auftrag an Kloster Lehniner Rathaus

„Der Bedarf ist riesig. Wir brauchen eine strategische Ausrichtung für die Zukunft“, sagte Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner der MAZ. Eine erste Weichenstellung haben die Kommunalpolitiker bereits vollzogen. Sie haben das Rathaus per Beschluss zu Voruntersuchungen aufgefordert, um Schwerpunkte der künftigen Entwicklung bei Gewerbeimmobilien zu setzen. „Dabei sollte eine Kapazitätserweiterung in Damsdorf an erster Stelle stehen“, findet Andreas Bernig (Linke). Eine Meinung, die im Gemeinderat geteilt wird. Für die Idee spricht einiges. Zum Beispiel die 2019 fertiggestellte Süd-Tangente, die das aktuelle B-Plan-Gebiet an die Landesstraße 861 zur Autobahn anbindet. Links und rechts der Zufahrt könnten neue Parzellen entstehen. Die Gewerbeflächen könnten sich insgesamt verdoppeln.

Fördermittel für Flächenplan

Platz für eine Süderweiterung wäre da. Allerdings müsste dafür auf der ehemaligen Militärfläche Wald gerodet werden – gegen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen an anderer Stelle. Außerdem gehört dieser einstige Kasernenbereich immer noch dem Bund. „Wir stehen deshalb mit unseren Überlegungen ganz am Anfang“, sind sich Bürgermeister Brückner und EVG-Chef Schulz einig. Ein wichtiger Schritt ist die Überarbeitung des 2007 aufgestellten Flächennutzungsplans, bei der neue Gewerbeflächen berücksichtigt werden sollen. Brandenburgs Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) hat der Kommune gerade Fördermittelschecks über insgesamt 186.000 Euro überreicht. Mit dem Geld soll die Flächennutzungsplanung für die nächsten 10 bis 15 Jahre vorbereitet werden.

Das Gewerbegebiet Rietzer Berg ist ausgelastet. Eine Erweiterung in Richtung Schmerzke in Zusammenarbeit mit der Stadt Brandenburg wird überlegt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Neben der Erweiterung des Damsdorfer Gewerbeparks denken die Kloster Lehniner auch an eine Ausdehnung des Gewerbegebietes Rietzer Berg in Richtung Schmerzke in Zusammenarbeit mit der Stadt Brandenburg. „Mit dem Neubau der B 102-Trasse hat die Attraktivität der Region noch einmal deutlich zugenommen. Eine Zusammenführung beider Gewerbegebiete wäre deshalb höchst sinnvoll“, findet Kloster Lehnins Bürgermeister. Aktuell werden freie Flächen zwischen Rietz und Schmerzke landwirtschaftlich genutzt und befinden sich in Privateigentum.

Krahne-Göttin als Vorsorge

Noch Zukunftsmusik ist eine dritte Überlegung. Dabei geht es um ein neues Gewerbegebiet im Bereich der Autobahnabfahrt Brandenburg, das bislang als „Vorsorgestandort Krahne-Göttin“ bezeichnet wird. Betroffen wären land- und forstwirtschaftliche Flächen, die zu Kloster Lehnin und zur Stadt Brandenburg gehören. Für einen möglichen Bebauungsplan wäre eine Erschließung komplett neu herzustellen. Im Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion sollen Vorsorgestandorte der langfristigen Flächensicherung für gewerblich-industrielle Ansiedlungen mit großem Flächenbedarf dienen. Voraussetzung ist allerdings der kommunale Entwicklungswille. Bislang gab es zu dieser planerischen Überlegung noch keine umfassende Diskussion in den Gemeindegremien. Auch Gespräche mit Grundstückseigentümer stehen aus.

Von Frank Bürstenbinder