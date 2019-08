Brandenburg an der Havel

Samstag, 15.30 Uhr. Das ist auch in Zeiten, in denen der Fußball längst vom Turbokapitalismus erfasst und der Spieltag in bis zu sieben Anstoßzeiten zerstückelt ist, für Fans eine heilige Zeit. Dann heißt es Rasenmäher in die Ecke, Wocheneinkauf verstauen, Schal um den Hals und ab in die nahe Kneipe.

Fußballfans sind eine seltsame Spezies. Sie brauchen, wohl mehr als Anhänger anderer Sportarten, Rituale. Dazu zählt das kühle Bier, das pünktlich zum Anstoß auf dem Tisch stehen muss.

Stahl Brandenburg ist weit entfernt vom Ruhm alter Tage

Nun ist Brandenburg an der Havel nicht mit einem höherklassigen Verein gesegnet. Weil der FC Stahl seine besten Zeiten (UEFA-Cup! Göteborg!) längst hinter sich hat und der BSC Süd 05 nie auch nur ansatzweise im bezahlten Fußball spielte, haben sich die Fußballinteressierten in der Stadt andere Lieblingsklubs gesucht.

Bayern und der BVB haben hier viele Fans

Bayern, klar – die haben überall Anhänger. Auch der BVB ist in der Havelstadt sehr beliebt – vor allem bei Mittdreißigern. Die erfolgreichen 1990er Jahre der Schwarzgelben haben Spuren hinterlassen. Und auch mit der Hertha aus der nahen Hauptstadt halten es hierzulande nicht wenige.

Sie alle eint der Wunsch nach dem gemeinsamen Erleben, Bangen und Hoffen. So haben sich im Laufe der Jahre Treffpunkte für die Anhänger gebildet, wo man sich im falschen Trikot besser nicht sehen lässt. Die MAZ weiß, welche Gruppierungen sich wo zum Rudelgucken treffen. Und in welcher Kneipe das Bier am günstigsten ist.

1. Altstadt Pub

Im Altstadt-Pub, das ist klar, regiert der BVB. Quelle: Philip Rißling

Das Altstadt Pub ist die Anlaufstelle Nummer 1 für Fußball-Fans in der Havelstadt. Gäste schätzen die rustikale Atmosphäre auf Holzbänken, die große Auswahl an alkoholischen Sportgetränken ( Guinness, Kilkenny, Pils, unzählige Whiskysorten...) und die äußerst engagierten und freundlichen Mitarbeiter. Nicht wenige kommen, weil hier noch geraucht werden darf.

Bildschirme, auf denen Fußball läuft, gibt es fünf. Gezeigt werden Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal. Vorsicht an alle Schalker: Dass hier Biene Maja das Sagen hat, macht schon der BVB-Aufkleber am Eingang mehr als deutlich.

Essen wird, bis auf Knabbereien, nicht angeboten. Dafür kann ein jeder den Pizzamann seines Vertrauens in die Kneipe beordern. Das Guinness kostet fünf Euro, Pils ist günstiger.

>>Mehr zum Pub gibt’s unter www.altstadt-pub-brb.de.

2. Ambrosius Pinte

Die Ambrosius Pinte ist für Brandenburger Fußballfans ein beliebter Treffpunkt. Quelle: André Großmann

Die Ambrosius Pinte ist mit über 500 Quadratmetern die größte Kneipe der Havelstadt. Hier rollt der Ball auf vier Fernsehern, der größte TV hat einen 78-Zoll-Bildschirm.

Alle denkbaren Spiele werden gezeigt. Bei Top-Partien sind dann schon mal 100 Fußballfans dabei. Sie erleben neben der Bundesliga, Champions League, Europa League und dem DFB-Pokal auch Zweitliga-Spiele, was vor allem die Fans des HSV – von denen gibt es hier tatsächlich noch viele – glücklich macht. Zunehmend beliebter werden die Partien der englischen Premier League.

Obwohl die Pinte als Treffpunkt für den Schalke-Fanclub „Havelknappen“bekannt ist, schauen in der Hauptstraße 48 auch Fans anderer Vereine vorbei. Sie dürfen jederzeit rauchen, die Bierpreise starten bei 1,50 Euro für 0,3 Liter und enden bei 3,10 Euro für den halben Liter, vom Zapfhahn fließen fünf Sorten. Für den kleinen Hunger werden Snacks wie Bockwurst und Knacker angeboten.

>>Die Facebookseite der Pinte gibt einen Überblick über Veranstaltungen und Infos.

3. Jacob’s Corner

Im Jacob´s Corner schauen Kneipenbesuchern gern Fußball und reden über den Alltag. Quelle: André Großmann

Im Jacob’s Corner feuern Fans ihre Teams aktuell auf zwei Bildschirmen an, ein dritter TV soll in den nächsten Tagen folgen. Das Interieur der Kneipe wurde jüngst renoviert: Das Corner hat einen neuen Anstrich und schicke Möbel erhalten.

Besucher können auch hier rauchen. In den drei Räumen finden bis zu 40 Gäste einen Sitzplatz. Bei Top-Partien kann es aber auch mal sein, dass bis zu 90 Leute in die Jacobstraße 12 pilgern – der Großteil muss dann stehen. Die Bierpreise liegen derzeit bei günstigen 1,80 Euro für 0,3 Liter Bier und 2,80 Euro für ein 0,5 Liter großes Pils. Vom Hahn werden vier Sorten ausgeschenkt.

Auch kleine Snacks gibt es in Jacob’s Corner. Bei Top-Duellen bieten die Betreiber auch mal Überraschungsaktionen und einen Schnaps aufs Haus an. Neben der Konferenz und dem Spiel des Tages können sich Anhänger auch andere Partien wünschen, die sie sehen wollen.

>>Mehr zum Jacob’s Corner gibt es auf der Facebook-Seite der Kneipe .

4. Radfahrer Halt

Blick ins Innere der Kneipe Radfahrer Halt am Nicolaiplatz. Quelle: privat

Der „Radfahrer Halt“ am Nicolaiplatz hat nicht nur einen genialen Namen. Die Kneipe ist seit Jahrzehnten eine feste Institution in Brandenburg an der Havel. Hier werden Bundesliga-Partien und Champions-League-Spiele gezeigt. Besucher schätzen die Sauberkeit sowie den freundlichen und schnellen Service.

Sie halten als eingeschworene Gemeinschaft zusammen. Die Lokalität wurde vor drei Jahren von Grund auf renoviert, zum Zeitvertreib in der Halbzeitpause gibt es eine Dartscheibe und mehrere Spielautomaten.

5. Zum Elfmeter

In der Gaststätte „Zum Elfmeter“ auf dem Werner-Seelenbinder-Sportplatz in der Brielower Straße werden Fußballspiele auf Leinwand gezeigt. Quelle: Ruediger Boehme Brandenburg/Havel

In der Vereinsgaststätte„Zum Elfmeter“ treffen sich Kiebitze und Fußballfans aus dem Stadtteil Nord und darüber hinaus schon seit Jahrzehnten. Wer es mit dem BSC Süd 05 hält, trifft sich hier vor, während und nach den Oberliga-Heimspielen zum Plausch, beißt dabei in die Bratwurst vom Schwenkgrill und genießt ein kühles Bier.

Geöffnet ist der „Elfmeter“ täglich ab 15 Uhr, bei Süd-Spielen schon ab 10 Uhr. Die Küche ist umfangreich (Schnitzel, Fisch, Bauernfrühstück, Rumpsteak), das kleine Bier (0,3 Liter) mit zwei Euro günstig (0,5 Liter: drei Euro).

Wirt Ronny Schmidt hat eine große Leinwand (2 x 2,50 Meter) aufgebaut, auf denen Bundesliga-, Pokal- und Champions-League-Spiele gezeigt werden. Gerade samstags, zur Bundesliga-Konferenz, ist der Laden regelmäßig voll. Auf Wünsche einzelner wird eingegangen – so wird auch mal ein einzelnes Spiel eines kleineren Vereins auf die Leinwand geworfen. Das Publikum ist bunt gemischt, vor allem kommen aber BVB- und Bayernfans.

>>Mehr zur Kneipe „Zum Elfmeter“ gibt’s hier: www.zum-elfmeter.de.

6. Josh’s Cafébar

Blick in Josh's Cafébar in Brandenburg an der Havel. Quelle: privat

Jahrestag feiert die KneipeJosh’s Cafébar am 26. August. 2018 öffnete die Lokalität in der Friedrich-Grasow-Straße ihre Pforten. Seither kommt hier alles auf den Screen, was mit Fußball zu tun hat. Auf drei großen Flachbildschirmen zeigt Betreiber Jörg Haberland Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal.

Josh’s Cafébar bietet im Innern rund 40 Plätze, das günstigste Bier kostet 1,50 Euro, das große Pils vom Fass 3,30 Euro. An Essbarem werden lediglich kostenlos Knabbereien an die Gäste verteilt – aus gutem Grund: hier darf noch geraucht werden. Gäste können sich aber, wie im Altstadt Pub, gerne eine Pizza kommen lassen. Geöffnet ist täglich ab 16 Uhr (außer sonntags), Ende offen.

>>Mehr zu Josh’s Café gibt’s unter www.joshs-cafebar.eatbu.com.

Von Philip Rißling und André Großmann