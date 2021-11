Know-how aus Brandenburg an der Havel für Nachhaltigkeit in Kenia

Brandenburg/H

Dass der Einzelne eine ganze Kette von Veränderungen in Gang setzen kann, zeigt die ungewöhnliche Erfolgsgeschichte, an deren Anfang Kweyu Suleiman steht. Der junge Kenianer gründete 2016 nach seinem Master-Abschluss an der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) die Organisation Agrokenya, um der Landbevölkerung in seiner Heimat zu helfen.

Vom Engagement des jungen Absolventen inspiriert, beschloss sein THB-Professor für Wirtschaftsinformatik, Dietmar Wikarski, auch auf Hochschulebene einen Beitrag für dieses Ziel zu leisten. Nach nur vier Jahren haben er und seine deutschen und kenianischen Partner mit ihrem Gemeinschaftsprojekt „Praxisorientierte Hochschulbildung in West-Kenia“ viele Innovationen auf den Weg gebracht.

Die deutsche Delegation bei einem Besuch 2018 im Beisein der kenianischen Projektpartner. Quelle: Pro-Uni-Edu.org

Viel Potenzial für Innovation

„Obwohl das nicht unsere Expertise ist, wurde schnell klar, dass wir die Landwirtschaft in den Blick nehmen müssen“, sagt Wikarski. Denn anders als bei uns, wo technologisch hochgerüstete Agrarbetriebe riesige Flächen unterhalten, wirtschaften viele Bauern in Kenia ohne Maschinen auf weniger als zwei Hektar.

Manuelle Arbeit, chemische Dünger, Abhängigkeit vom Weltmarkt und konventioneller Landbau bestimmen das Bild. Zwar streben lokale Organisationen bereits seit den 1990er Jahren nach sozial- und umweltverträgliche Veränderungen.

Doch ist die Investitionskraft gering, für eine Modernisierung fehlt es an Wissen und Erfahrung mit neuen Technologien und Energiequellen. Entsprechend niedrigschwellig mussten die Lösungen der Akademiker ausfallen.

Erste Versuchsfarm mit Biogas

So wurde gemeinsam mit der Hochschule Magdeburg-Stendal mittels einer stromlosen Strömungspumpe die Wasserversorgung in Suleimans Dorf nachhaltig verbessert, während mit Solarzellen eine kostengünstige Stromquelle erschlossen wurde.

Auch konnten zwei kleine Biogasanlagen beschafft werden – in Kenia durchaus ein Novum. Denn der Großteil der Bauern verwendet lieber den von der Regierung kostenlos ausgereichten Kunstdünger, der die Böden verschlechtert. Dank der Fermenter können sie auf nachhaltige Weise Gas und Dünger erzeugen.

Der Gülletank erzeugt biologischen Dünger als auch Gas zum Kochen. Quelle: Alice Ndiema

„Das wiederum macht die traditionelle Feuerstelle überflüssig und das Haus frei von Rauch. Es reduziert die Kochzeit und gibt Zeit für andere Dinge frei“, berichtet Alice Ndiema von der Masinde Muliro University of Science and Technology, dem afrikanischen Projektpartner der THB. „Derweil messen wir auf einer Versuchsfarm den Ertrag auf den biologisch gedüngten Feldern. Und natürlich müssen die Bauern erst noch mehrheitlich für diese nachhaltige Lösung gewonnen werden“, gibt Ndiema zu bedenken.

Kaum Erfahrung mit Biolandbau

Denn der Anteil der Bio-Landwirtschaft ist in Kenia wie in ganz Afrika mit weniger als 3 % im globalen Vergleich sehr gering (Deutschland knapp 10 %). Um hier einen adäquaten Wissenstransfer anzuregen, konnte Dietmar Wikarski mit Hans-Peter Piorr einen ausgewiesenen Fachmann der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde für das Hochschulprojekt gewinnen.

„In Deutschland sind wir in Sachen Bio schon Experten. Allerdings ist unser System nicht zwingend auf andere Substrate und andere Böden übertragbar, das ist die Herausforderung“, sagt Piorr. Sogar die Gülle ist in Kenia anders beschaffen: Während hierzulande viel Schweinegülle anfällt, steht in Kenia auch Hühnerkot und Ziegendung zu Verfügung.

Dietmar Wikarski (rechts) vor Projektpartnern aus Kenia während des akademischen Workshops im August 2021. Quelle: THB

Apps für Bauern in Kenia

In Kenia dagegen ebenso verbreitet, wie in Brandenburg: Smartphones. Daher konzipieren die Wissenschaftler nun Apps, die ohne große Vorkenntnisse verwendet werden können. Etwa eine App für den neuen Gülle-Reaktor, die von Sensoren übermittelte Druck- und Temperaturdaten abruft und in Echtzeit kalkuliert.

Nach den Vorstellungen der Kenianer könnten solche Apps auch Hilfestellung im Problemfall bieten. Wenn beispielsweise ein Viehzüchter eine Frage zur Ernährung seiner Nutztiere hat, könnte er bequem von seinem Dorf aus mit dem richtigen Experten in Kontakt gesetzt werden.

Inklusive Landwirtschaft

Der Austausch der Hochschulen regt in Kenia auch soziale Projekte an. So hat etwa jeder zehnte Bauer mit körperlichen Beeinträchtigungen zu kämpfen und nur eingeschränkten Zugang zu Versorgungsangeboten. „Wir haben diesen Bauern Ziegen gegeben, um Milch zu produzieren, weitere Ziegen zu züchten und diese zu verkaufen“, berichtet Vivian Namayi von Agrokenya.

Die Ziegen sind pflegeleicht, auch auf kleinen Flächen zu halten und robust gegen Krankheiten. Sie werden schnell geschlechtsreif und ihre Milch verspricht höhere Gewinne, da sie in Kenia als gesünder und nahrhafter gilt.

Förderung läuft Ende 2021 aus

Auch auf anderen Gebieten ist das Projekt ein Erfolg, die THB ist mit den Professoren Thomas Schrader und Peter Flassig auch in Sachen Medizininformatik und Maschinenbau vertreten. Doch läuft die Förderung der sieben Teilprojekte zum Jahresende aus. Über eine Fortführung entscheidet in diesen Wochen der Deutsche Akademische Auslandsdienst.

Dietmar Wikarski ist emeritierter Professor für Wirtschaftsinformatik und macht sich für angewandte Wissenschaften in Kenia stark. Quelle: THB

Dietmar Wikarski viel Zeit und Herzblut in das Projekt investiert, hofft auf weitere vier Jahre Förderung – und ist weiterhin hochmotiviert. „Wenn man so ein Projekt als Ganzes betrachtet, muss man eigentlich immer dran sein“, sagt der 68-Jährige. Für ihn ist der Zweck den Aufwand allemal wert. „Nicht zuletzt, weil die Kenia-Partnerschaft auch ein Aushängeschild für die internationale Zusammenarbeit und Vernetzung der THB ist.“

Von Moritz Jacobi