Körperverletzung in Brandenburg an der Havel: Mann bespuckt und schubst Passanten

Ein Betrunkener hat am Mittwochvormittag in Brandenburg an der Havel für erhebliche Aufregung gesorgt. Der Mann spuckte in der Luckenberger Straße, nahe der Brücke, mehrere Passanten an und schubste sie. Dann beschimpfte er die herbeigeeilten Polizisten. Das teilte die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich demnach um 9.30 Uhr.

Polizei entdeckt Tatverdächtigen an der Stadtschleuse

„Als die Beamten kurz darauf eintrafen, haben sie den beschriebenen Mann in der Straße An der Stadtschleuse festgestellt und kontrolliert“, berichtet Polizeisprecher Oliver Bergholz. „Der angetrunkene 38-jährige Mann, der offenbar ohne festen Wohnsitz in der Havelstadt lebt, beleidigte dabei die Polizeibeamten“, so Bergholz weiter.

Verstoß gegen das Waffengesetz

Bei der Durchsuchung des Mannes hätten die Beamten dann ein verbotenes Pfefferspray gefunden und sichergestellt. Dann nahmen sie den alkoholisierten Randalierer mit zur Wache und steckte ihn in das Gewahrsam. „Zur Verhinderung weiterer Straftaten“, erklärt der Polizeisprecher.

Kripo ermittelt wegen mehrer Anzeigen

Jetzt ermittelt die Kripo in Brandenburg an der Havel gegen den 38-Jährigen. Die Liste der Verdachtspunkte ist lang. Auf ihr stehen Körperverletzung, Verstoß gegen das Waffengesetz und Beleidigungen.

