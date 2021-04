Großer Brenn- und Baustoffhandel war über viele Jahrzehnte an der Neuendorfer Straße zu finden. Das Gelände ist heute Bauplatz für Seniorenwohnungen.

Kohlen für Brandenburg an der Havel: Witte sorgte für wohlige Wärme

