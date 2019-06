Brandenburg/H

Die Regionalleitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst steht kurz vor dem Kollaps. Statt sieben Disponenten zum Koordinieren aller Notrufe aus der Stadt sowie aus Mittelmark und Teltow-Fläming stand zeitweise nur einer zur Verfügung.

Hilferuf nach Potsdam

Die Situation ist derart eskaliert, dass Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) seinen Potsdamer Amtsbruder Mike Schubert (SPD) vorsorglich angerufen und gefragt hat, ob die für die Landeshauptstadt und fürs Havelland zuständige Leitstelle notfalls Brandenburger Anrufe mit übernehmen kann. Das ist normalerweise nur für technische Notfälle vorgesehen, aber nicht für Personalmangel.

Hoher Krankenstand

Ursache für die Notlage ist ein hoher Krankenstand in der Leitstelle, am Montag vergangener Woche hatten sich sechs von sieben Disponenten abgemeldet. Fehlendes Personal ist bereits durchgehend seit dem 23. Mai angezeigt. Sozialbeigeordneter Wolfgang Erlebach (Linke) vertritt derzeit den zuständigen Kollegen Michael Brandt (CDU). „Wir konnten die Stellen mit ausgebildeten Beamten aus der Wachabteilung auffüllen, allerdings nicht auf volle Stärke.“ So blieben immer zwei bis drei Stellen unbesetzt, weil mit der Notbesetzung nur vier bis fünf Plätze arbeitsfähig waren. Das zieht auch noch weitere Folgen nach sich: Die somit fehlenden Stellen in der Einsatzwache werden mit Kräften aus der Freiwilligen Feuerwehr aufgefüllt.

Ausschreibungen vorbereitet

Brandt telefoniert auch in seinem Jahresurlaub beinahe täglich mit seinem Vertretungskollegen Erlebach und auch mit Oberbürgermeister Scheller. „Es wird keine Entlastung geben ohne personelle Verstärkung“, sagt Brandt, darüber sei sich die Führungsriege einig. Schon im Vorjahr seien in der Regionalleitstelle, von der aus sämtliche Einsätze von Feuerwehr und Rettungsdienst geführt werden, 25,6 Stellen unbesetzt gewesen.

13 Stellen fehlen noch 13 Stellen sind bislang noch unbesetzt in der Leitstelle. Es gibt derzeit 35 Mitarbeiter, aber 47,8 Stellen. Die Leitstelle in Potsdam ist zuständig für die Landeshauptstadt und das Havelland. Hier gibt es bereits ein 24-Stunden-Modell: Jeder Disponent ist 14,5 Stunden am Tisch und 9,5 Stunden in Bereitschaft. Langfristig droht das Bilden einer großen gemeinsamen Leitstelle, wenn die Brandenburger ihre Probleme nicht in den Griff bekommen.

Mit dem Doppelhaushalt 2019/20 sei Geld bereit gestellt worden, um einen Großteil der Personallücke zu schließen. Doch erst müsse der Haushalt genehmigt sein, derzeit würden alle Ausschreibungen vorbereitet, um sie dann schnell zu veröffentlichen.

12 oder 24 Stunden Schicht

Hinzu kommt noch ein Streit um Arbeitszeitmodelle. Derzeit praktiziert wird ein Zwölf-Stunden-Modell: Jeder Disponent sitzt acht Stunden am Tisch und hat vier Stunden Bereitschaft. Und das vier mal in der Woche, so kommen sie auf jeweils 48 Stunden. Die Mitarbeiter präferieren derzeit ein 24-Stunden-Modell: 16 Stunden dirigieren sie Einsätze, acht Stunden bleiben sie in Bereitschaft. So müssten sie nur zwei mal in der Woche kommen. Doch das würde bedeuten, das noch mehr Personal gebraucht würde. Sieben bis acht Stellen sind das, sagt Brandt. Man brauche mehr Bereitschaften, weil der Job hohe Konzentration erfordere und nicht 24 Stunden am Stück zu leisten ist.

„Feuerwehrchef Mathias Bialek hat mir signalisiert, dass der Krankenstand sinken würde, wenn wir uns auf das 24-Stunden-Modell einlassen. Da frage ich mich, was ist das für eine Krankheit, die sich auf solch wundersame Weise heilen lässt.“ Brandt erkennt an, dass in den vergangenen Jahren die Mitarbeiter am Limit gearbeitet und trotz Personalmangels volle Einsatzbereitschaft hergestellt haben. Das für die Personalbemessung notwendige Gutachten sei von der früheren Rathausspitze lange blockiert worden.

Feuerwehrchef muss rechnen

Beigeordneter Michael Brandt (rechts) und Feuerwehrchef Mathias Bialek. Quelle: JACQUELINE STEINER

Offensichtlich steckt nun hinter dem Dilemma auch ein Konflikt zwischen Brandt und Bialek. Der Feuerwehrchef ist nun verdonnert worden, verschiedene Arbeitszeitmodelle, auch Mixturen daraus, zu rechnen und ihre Auswirkungen darzustellen. Zum Personalrat will Brandt erst gehen, wenn ein schlüssiges Gesamtkonzept vorliegt. Denn nicht allein die Mitarbeitervertretung entscheidet mit. Das ganze Konstrukt muss auch noch dem Fachreferat für Dienstrecht im Potsdamer Innenministerium vorgelegt werden und irgendwie mit der Arbeitszeitverordnung kompatibel sein.

Nicht zuletzt muss auch noch der Leitstellenbeirat aus Stadt und den beiden Landkreisen zustimmen, dort scheint der Wille nach noch mehr Geldausgaben für mehr Personal nur mäßig ausgeprägt zu sein. Und Personal ist auch noch knapp auf dem Markt, deshalb liefern sich Feuerwehren und Leitstellen im Land derzeit auch einen Konkurrenzkampf.

Von André Wirsing