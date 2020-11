Brandenburg/H

Felder werden zu Solarparks. Schwarzdecken überziehen Bauernland für neue Straßen und Radwege. Windräder machen sich auf Getreideflächen breit. Jeden Tag verliert Deutschland 60 Hektar Grün- und Ackerland allein für Verkehrs- und Siedlungsflächen. Ganz legaler Flächenfraß. Von Weidetierhaltern werden wolfssichere Enfriedungen gefordert.

Da packt das Land sogar Geld dazu. Was ist dagegen eine eingezäunte Heidelbeerplantage? Vor den Toren Brandenburgs reifen regionale Früchte, die nicht aus Chile oder Marokko eingeflogen werden müssen. Die Nachfrage steigt. Die wenigen mittelmärkischen Spezialisten für Sonderkulturen kämpfen gegen einen massiven Importdruck. Heinrich Thiermann steht nicht über dem Gesetz.

Wenn der größte Spargelbauer Deutschlands nachweisen muss, dass seine Blaubeeren in unsere Landschaft passen, dann geht das okay. Doch ich habe ernste Zweifel, ob einem Landwirt vorgeschrieben werden kann, welche Kultur er anbaut. In Naturschutzgebieten gibt es strenge Restriktionen. Darauf haben sich die Bauern eingestellt. Wenn jeder andere Schutzstatus herangezogen wird, um eine blaue Gefahr herbeizureden, sehe ich schwarz.

Die heimische Landwirtschaft hat sich von vielen Sparten verabschiedet, um nicht in die Pleite zu schlittern. So sollte es zu denken geben, dass rund um den Beetzsee kein einziger Liter Milch mehr gemolken und keine einzige Kartoffel mehr geerntet wird. Blühstreifen sind eine gute Sache, machen uns aber nicht satt.

Von Frank Bürstenbinder