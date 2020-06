Pritzerbe

Wie lange soll und kann das noch so weitergehen? Diese Frage stellen sich spätestens nach der Kletterpartie auf den 50 Meter hohen Funkmast alle verantwortlichen Kommunalpolitiker und die Bewohner von Pritzerbe, Gemeinderäte wie Kirchgemeinderäte.

Ihr sattsam bekannter Mitbürger Dennis K. (36) befand sich am frühen Mittwochmorgen im Höhen- und im Alkoholrausch. Höchste Lebensgefahr an diesem ungesicherten Platz auf Plattform 3 ganz ohne Geländer.

Anzeige

Auf Augenhöhe mit den Wolken brüllte er Nazi-Parolen in die Weltgeschichte, die niemand hören wollte, viele Bewohner im Ort aber mit anhören mussten.

Weitere MAZ+ Artikel

Machtlos

Der junge Mann, der im Suff hoch hinaus will, glaubt vermutlich, er könne nicht tief fallen. So wie er davon überzeugt ist, dass ihm niemand etwas anhaben kann. Keine Polizei, kein Arzt, kein Gericht, keine Verwaltung.

Das Ernüchternde an der Haltung dieses offenkundig gestörten Mannes ist: Er hat recht. Niemand scheint ihm Einhalt gebieten zu können, wie die jüngere Vergangenheit zeigt. Die Gesellschaft insgesamt ist machtlos gegenüber seinen Eskapaden.

Ob er Mitbürgern einen Hund hinterher hetzt, von Dächern mit Ziegeln wirft, Todesdrohungen ausstößt, einen Ort in Angst und Schrecken versetzt oder sich selbst auf halsbrecherische Weise fast ins Verderben stürzt. Nachhaltig hindert ihn daran niemand.

Nicht ganz von Sinnen

Die Polizei fährt den Mann brav immer wieder in die Psychiatrie, die Ärzte dort geben sich Mühe und sobald er wieder nüchtern ist, will und kann er nach Hause. Kein Mensch hat eine Handhabe, ihn im Krankenhaus oder an einem anderen sicheren Ort festzuhalten oder gar zwangsweise zu behandeln. Denn ganz von Sinnen ist er nun einmal nicht.

Nach den Erfahrungen in der deutschen Geschichte ist dieses Land besonders vorsichtig geworden, Menschen gegen ihren Willen wegzusperren. Die Gesetze und die geltende Rechtsprechung haben hohe Hürden errichtet, ehe jemand das so ziemlich höchste Gut verliert, das Bürger eines demokratischen Staates haben: die Freiheit.

Weder Lappalien noch Verbrechen

Die Straftaten, die Dennis K. regelmäßig begeht, sind keine Lappalien. Sie gelten aber auch nicht als schwere Verbrechen, die ihn zwangsläufig ins Gefängnis bringen würden.

So krank der 36-Jährige sein mag, er schafft es nicht nur, auf anspruchsvolle Weise in schwindelerregender Höhe zu balancieren. Er scheint zudem ein Gespür dafür entwickelt zu haben, wie hoch und weit er gehen kann, ohne seine Freiheit zu verlieren.

Der ehemalige Turmdrehkranführer kennt zwar ganz offenkundig seine eigenen Grenzen nicht, wohl aber die des rechtsstaatlichen Zugriffs. „Ich zahle keinen Cent“, tönte er im Gerichtssaal nach seiner letztmaligen Verurteilung im Oktober 2019.

Freiheitsrecht und Schlupflöcher

Amtsträger, Polizisten, Richter und Psychiater zeigen mit dem Finger aufeinander in der Hoffnung, dass vielleicht der andere etwas tun kann. Doch so hoch das Freiheitsrecht hängt so tief ausgehoben sind die gesetzlichen Schlupflöcher, in die Dennis K. immer wieder entkommen kann.

Das System hat keine Lösung für die Höhen und Tiefen dieses Falles. Der junge Mann wird demnächst zwar vermutlich für das ein oder andere bestraft werden. Aber eine längerfristige Zwangsunterbringung in einer Facheinrichtung, die liegt in weiter Ferne.

Niemand wird das beantragen, kein Gericht wird das entscheiden. Einmal abgesehen davon, dass Brandenburg zu den Bundesländern gehört, die überhaupt keine geschlossenen Heime für Erwachsene bereithalten.

Ausraster mit vorhersehbarem Ablaufplan

Das Grundproblem bleibt also bestehen. Denn auch eine Alkoholtherapie kann es ohne Zustimmung des Betroffenen nicht geben.

Der nächste Ausraster des Mannes dürfte also mit ziemlicher Sicherheit und den bekannten Abläufen folgen: Polizei- und Rettungseinsatz, Krankenfahrt, ärztliche Versorgung, Entlassung aus dem Krankenhaus, Rückkehr nach Pritzerbe.

Spirale dreht sich weiter

Die Spirale dreht sich weiter. Wäre alles ein Film, könnte man gespannt sein. Drei Auflösungen sind denkbar. Zwei davon wären etwas für Zyniker, nur eine böte die Chance auf so etwas wie ein Happy End.

Diese beste Variante wäre die gegenwärtig wenig wahrscheinliche Einsicht des Betroffenen in seine Krankheit und deren Behandlungsbedürftigkeit. Die Alternativen dazu wünscht sich niemand. Denn die wären entweder ein größeres Verbrechen oder eine Katastrophe.

Wenig deutet darauf hin, dass Pritzerbe und seine Bewohner zur Ruhe kommen werden.

Von Jürgen Lauterbach