Brandenburg/H

Die Stadtverwaltung hat sich nach monatelanger Verweigerung nun dem Druck gebeugt. Erzeugt hat den eine relativ kleine Gruppe von Stadtverordneten der Bündnisgrünen, der CDU und der SPD, die alle in der Altstadt wohnen. Es ist legitim, dass sie für eine Verkehrsberuhigung in der historischen Altstadt streiten. Nicht legitim ist es allerdings, dass die Verwaltung einfach nachgibt, ohne eine Lösung für die Brandenburger vorzulegen, die künftig unter dem verdrängten Verkehr leiden müssen. Es gibt nur eine – und die wurde vom Rathaus auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben: Die Verkehrsspange von der Gerostraße direkt zur Willi-Sänger-Straße. Und das alles nur, weil angeblich kein Geld dafür da ist. Das kann kein Argument mehr sein für eine komplette Realitätsverweigerung. Deswegen wäre es jetzt auch nicht klug, wenn die Altstadt-Interessensvertreter nun in Jubel ausbrechen und alle folgenden Auswirkungen ausblenden. Vielmehr sollten sie gemeinsam mit ihren anderen Mitstreitern in der Stadtverordnetenversammlung den Druck verstärken, damit die Verwaltung endlich bewegt wird, eine Maßnahme umzusetzen, die allen gerecht wird.

Von André Wirsing