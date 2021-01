Brandenburg/H

Mit Freude Buchstaben kennenzulernen, einfachste Rechenschritte zu üben, das gehört zum Schulalltag der ABC-Schützen. Die Kinder gewöhnen sich an einen neuen Lebensabschnitt. Dabei ist der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin so wichtig. Mich unterrichtete damals Fräulein Ossowski. Sie war wunderbar nett, deswegen war es für uns leicht, in die Schule zu gehen.

Für die Erstklässler während der Pandemie ist alles anders. Nach einigen Monaten im Normalbetrieb, sind die Schulen jetzt seit Wochen geschlossen. Trotzdem halte ich die Schulschließungen für den absolut richtigen Weg. Denn das Recht auf körperliche Unversehrtheit ist höherrangiger als beste Bildungschancen in dieser Zeit, in der eine sehr gefährliche Krankheit um sich greift.

Überlegenswert wäre vielleicht für Kinder, die sich schwertun, die erste Klasse freiwillig zu wiederholen. Auch wenn es in diesem Jahr kein Sitzenbleiben geben soll. Das würde ich als Mutter wenigstens überlegen. Denn Bildung lässt sich nachholen. Spaß daran ist wichtig. Und ein Jahr mehr oder weniger, spielt später keine Rolle. Zumal es in vielen Bundesländern Abi auch erst nach Klasse 13 gibt.

Von Marion von Imhoff