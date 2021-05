Brandenburg/H

Hektischer Aktionismus ersetzt nicht geistige Windstille, haben wir immer unter Freunden gespottet, wenn einer in Panik verfallen ist statt sich in Ruhe die Lösung für ein Problem zu überlegen. Ähnlich scheint es in dieser Stadt mit dem Anordnen von Verkehrsschildern zu sein. Bevor ich manche Schildertraube dechiffriert und mir die Frage beantwortet habe, ob ich hier parken darf, sind mir bestimmt schon drei nachfolgende Autofahrer ins Heck gerauscht. Und was kommt als Nächstes? Sonderparkzone für Amazon-Fahrer, aber nur für die mit abgefahrenem rechten Seitenspiegel und Würzburger Kennzeichen? Grillverbotszonen mit Ausnahmen für Havelzander? Zwei-Stunden-Kurzzeitparken, aber nur für BRB-Kennzeichen, nicht aber für PM und HVL? Irgendwann muss der Irrsinn doch mal ein Ende haben! Seit mehr als zehn Jahren versuchen sich in Deutschland Kommunen am Lichten des Schilderwalds. In Brandenburg an der Havel wird fleißig „nachgepflanzt“. Und wenn man bedenkt, dass jedes Standard-Verkehrszeichen nur in der Anschaffung rund 300 Euro kostet, wird das am Ende auch zu einem reinen Geldgrab.

Von André Wirsing