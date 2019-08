Brandenburg/H

Nun haben fast alle Parteien zum Thema Verkehrslenkung einen Vorschlag abgegeben. Die Freien Wähler mit der zeitweisen Sperrung der Steinstraße, die AfD mit dem Öffnen des Nicolaiplatzes, jetzt kommen SPD, Grüne und Linke mit dem Ausweisen der Mühlentorstraße als Fahrradstraße. Die CDU wird dem Vernehmen nach da auch mit draufspringen.

Da stellt sich doch die Frage, warum solche Vorschläge nicht in den vergangenen zwei Jahren gekommen sind, bevor das vermurkste Verkehrskonzept im vergangenen Herbst beschlossen worden ist?

Tücken des Details

Diese Einzelvorschläge haben immer ihre Tücken: Es sind Insellösungen, die weitreichende Folgen für den übrigen Verkehr haben. Was ist beispielsweise erreicht, wenn die Mühlentorstraße zu ist? Davor und danach ist das bekannte Elend für die Fahrradfahrer immer noch da. Warum sagt keiner beim Thema Radverkehr, wir planen drei oder vier gesicherte Hauptrouten durch die ganze Stadt und bauen die dann auch so – entweder in Abschnitten oder auf einen Schlag.

Auf einen anderen Aspekt weist der Beigeordnete Michael Brandt ( CDU) hin: Für das Ausweisen einer Fahrradstraße haben die Stadtverordneten keine Zuständigkeit, das ist allein Sache der Verkehrsbehörde. Und es kann nicht angewiesen werden. Zudem muss der Paragraf 45 der Straßenverkehrsordnung erfüllt sein: „Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sind nur dort anzuordnen, wo dies auf Grund der besonderen Umstände zwingend erforderlich ist.“

Behörden spielen nicht mit

Wenn man also – wie in diesem Falle – die Fahrradstraße nur anordnen will, um den Verkehr zu beruhigen und den Durchgangsverkehr herauszunehmen, läuft das ganze Ansinnen ins Leere.

Da können die Befürworter mit der Seite 83 des Verkehrsentwicklungsplanes wedeln, der an dieser Stelle eine Fahrradstraße zulässt, aber erst nachdem eine direkte Straßenverbindung von der Gero- zur Willi-Sänger-Straße hergestellt worden ist.

Das Ansinnen der Antragsteller ist ja verständlich und löblich. Es soll der erste Schritt zur generellen Beruhigung der Altstadt werden. Versuchsweise sollen Maßnahmenpakete auf ihre Praxistauglichkeit überprüft werden (Reallabore). Doch dann muss man es auch so benennen.

Keiner will wackelnden Dom

Dann muss die gesamte Altstadt angeschaut werden und auch die Wirkung auf alle anderen Bereiche wie Nord, Dom, Ring, die den zurückgedrängten Verkehr auffangen müssen. Was nützt es, wenn es auf dem Altstädtischen Markt ruhig wie auf der Waldwiese ist, gleichzeitig aber der ganze Dom mal wieder wackelt?

Erst danach können Maßnahmen abgeleitet und umgesetzt werden. Alles andere bleibt Stückwerk. SPD, Linke, Grüne und CDU wollten mit ihrem Antrag zeigen, dass sie auch gemeinsam etwas bewegen können. Dann sollen sie den hehren Vorsatz auf die komplette Verkehrs(neu)planung ausdehnen. Nur so kann es klappen.

Von André Wirsing