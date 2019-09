Kommune alimentiert Sportvereine

Brandenburg/H

Bedürftige Sportvereine bekommen Geld, um die von ihnen genutzten Gebäude und Anlagen in Ordnung halten zu können: Mit knapp 163.000 Euro aus der Stadtkasse werden Maßnahmen im Umfang von mehr als 305.000 Euro in diesem und im nächsten Jahr angeschoben.

Komplizierte Rang- und Reihenfolge

In einem umfangreichen Verfahren hat die Verwaltung die Anträge aus den Vereinen gesichtet, bewertet und in eine Rang- und Reihenfolge gepresst. Das lief ziemlich transparent ab, die Leiterin des Amts für Schule und Sport Viola Cohnen hat dies in ihrer Vorlage an die Stadtverordneten auch offen gelegt. So wurden beispielsweise baulicher Zustand, Wichtigkeit der Sportanlage, Mitgliederentwicklung bei Erwachsenen und im Nachwuchs sowie der Anteil von Kindern und Jugendlichen überhaupt genauso bewertet wie die Tatsache, ob der Verein in den vergangenen Jahren schon einmal gefördert wurde.

Dach und Steg marode

Demnach bekommt der Eisenbahner-Sportverein Kirchmöser für seine Abteilung Angelsport/ Fußball am Seegarten fürs Reparieren des Stegs, die Dachreparatur und das Sichern der Zaunanlage 17.250 Euro zu der 23.000 Euro teuren Maßnahme dazu. Der Verein hat 542 Mitglieder, von denen 134 unter 18 Jahren alt sind.

Der BSC Süd 05mit seiner Abteilung Kanu bekommt fürs Sanieren des Daches am Bootshaus im Burgweg 10.500 Euro (14.000 Euro Gesamtkosten). Der B

KV Freie Wasserfahrer 1925muss seinen Bootsschuppen am Wiesenweg 1 sanieren, unter anderem Außenwände, Träger Torbereiche und Dacheindeckung. Gefördert werden 10.657 von 14.209 Euro.

Defekte Wasseranlagen

Der Tennisclub BSC Süd 05Am Turnerheim 17 kämpft mit einer defekten Warmwasseraufbereitung, braucht insgesamt 6126 Euro und bekommt 4594 Euro dazu. Beim Fliegerklub Brandenburg in der Mötzower Landstraße 120 ist die Abwasseranlage zu sanieren. Es gibt 22.309 Euro für das 29.745 Euro teure Projekt.

Schwierig wird es für den Wassersport Plauerhof e.V., am Langen Weg 100 ist die Spundwand zu sanieren. Das kostet 90.000 Euro. Der städtische Anteil würde das Förderprogramm sprengen, es gibt vorerst 17.500 Euro. Über weitere Teilförderungen wird später entschieden.

Pfähle für den Schwimmsteg

Der Motoryacht- und Touristikclub am Fritze-Bollmann-Weg 41 muss die Dachhaut der Bootshalle sanieren, es gibt 6000 Euro von der Stadt, 2000 müssen die Bootsfahrer drauflegen. Der Brandenburger Seglerverein Quenzsee in Falkenbergswerder 2 B hat 48 neue Befestigungspfähle für die vereinseigene Schwimmsteganlage bereits bekommen. Das hat 43.885 Euro gekostet, 16.456 Euro gibt die Kommune. Der Stadtsportbund möchte eine Teilförderung auch im kommenden Jahr prüfen lassen.

Wahrscheinlich erst im nächsten Jahr kann der SV Empor Brandenburg Am Turnerheim 17 A mit dem Sanieren von Fassade und Giebel weitermachen. Zuerst müssen Fragen des Denkmalschutzes geklärt werden. Dann gibt es 4642 Euro für den 6189 Euro teuren Anstrich.

Immer nur anteilige Förderung

Der Ruder-Club-Havel Brandenburg muss im Bootshaus in der Hammerstraße 5 im kommenden Jahr die Elektroanlage sanieren. Es gibt 11.400 Euro zu den benötigten 15.200 Euro dazu. Der Ruderclub Plaue erneuert Am Havelgut 2a den Grundstückszaun an der Straßenseite 15.000 bekommen die Ruderer zu dem 20.000 Euro teuren Vorhaben.

Die SG Stahl Brandenburg erneuert den Sanitärtrakt am Sportplatz Rugby in der Klinikallee, wird gefördert mit 11.250 Euro. Die Gesamtkosten liegen bei 15.000 Euro. Der Märkische Segelverein Beetzsee saniert im Schienenweg 49 das Umkleidegebäude der Jugendsegler (Dach, Regenrinnen, Fallrohre, Putz- und Malerarbeiten). Das kostet 20.000 Euro, 15.000 kommen von der Kommune.

Dringende Mehrausgabe

Zusätzliche 6030 Euro hat die Kommune für den Angler- & Wassersportverein „Medizin“ springen lassen: Die Mauerwerks- und Putzarbeiten am Bootshaus waren so dringend, dass die Ausgaben aus der regulären Sportförderung bestritten wurden.

Bereits seit 2014 unterstützt die Kommune über das Sonderprogramm Vereine, die aus eigener Kraft die Anlagen nicht erhalten könnten. Das transparente Auswahlverfahren wurde entwickelt, um immer mal wieder aufflammende Diskussionen über den Sinn einzelner Maßnahmen oder das Fördern „elitärer“ Sportarten unterbinden zu können.

Von André Wirsing