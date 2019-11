Kampf um den Radweg an der B 1

Neubensdorf/Plaue

Ein für die Region und die Verkehrssicherheit von Radfahrern wichtiges Projekt entlang der Bundesstraße 1 kommt nicht voran, jetzt scheint es gar zum Scheitern verurteilt zu sein: „Der Radweg ist tot“, sagt Frank Schmidt, zuständiger Dezernatsleiter im Landesbetrieb für Straßenwesen, über das seit Jahren geplante Radwege-Projekt zwischen Plaue und Neubensdorf. Es sei bisher nicht gelungen, das dafür nötige Land entlang der Bundesstraße 1 zu erwerben. Eigentümer stellten sich quer, so Schmidt. Während der Landesbetrieb zu resignieren scheint, beginnt die Kommunalpolitik zu kämpfen. Der Bensdorfer Bürgermeister Jens Borngräber (Freie Wähler) hat sich jetzt dazu unter anderem mit dem Plauer Ortsvorsteher Udo Geiseler ( SPD) getroffen. Beide hoffen, dass der Radweg, der „gefühlt seit fünf Jahren geplant ist“, so Borngräber, nun doch endlich gebaut werden kann.

Jens Borngräber, der ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Bensdorf, macht sich stark für die Umsetzung des seit Jahren geplanten Radwegeprojektes an der Bundesstraße 1. Quelle: HEIKE SCHULZE

Nach neuesten Informationen seitens Borngräber blockieren nur noch zwei Eigentümer den Bau. Im Juni war seitens des Landesbetriebes für Straßenwesen Brandenburg noch von 19 Grundstückseigentümern die Rede gewesen. Nach Angaben des früheren Bensdorfer Bürgermeisters Bernd König wurde den Landeigentümern für die Überlassung der nötigen Baufläche bis zu einen Euro pro Quadratmeter angeboten. „Wer dafür nicht verkaufen will, dem muss notfalls eine Ersatzfläche angeboten werden“, sagt jetzt Geiseler. Doch auch das scheint schwierig zu sein.

Gemeinde bot Ersatzfläche an

Borngräber zufolge hat die Gemeinde Bensdorf einem der Eigentümer bereits eine 850 Quadratmeter große Ersatzfläche bei Vehlen in Aussicht gestellt. Doch der Eigentümer, dessen Land nötig ist, um das wichtige Verkehrsprojekt realisieren zu können, habe diese Fläche abgelehnt.

Udo Geiseler, Ortsvorsteher des Ortsteiles Plaue, kennt den Ruf vieler Bürger nach einem sicheren Radweg nach Neubensdorf. Quelle: Rüdiger Böhme

„Vielleicht hilft sozialer Druck“, sagt Borngräber. Es könne nicht sein, dass persönliche Befindlichkeiten zweier Eigentümer ein solches dem Gemeinwohl dienendes Projekt scheitern lasse. Der Radweg müsse kommen. Auch Geiseler betont: „Wir brauchen den Radweg dringend“, immer wieder würden sich Plauer deswegen an ihn wenden. Denn viele Bürger, vor allem Senioren, fahren mit dem Fahrrad zum Discounter nach Woltersdorf. Und auch in der Gegenrichtung sind viele Radfahrer unterwegs. Dafür müssen sie einen gefährlich schmalen Trampelweg entlang der B 1 nutzen oder, was noch brenzliger ist, auf der Bundesstraße selbst radeln.

Wunsch nach persönlichem Gespräch

Doch direkte Gespräche mit den Eigentümern scheinen schwierig zu sein. „Ich erfahre nicht, wer die beiden Landbesitzer sind“, sagt Bürgermeister Borngräber. Das Amt Wusterwitz teile ihm das aus Datenschutzgründen nicht mit. So könne er mit den betreffenden Bürgern nicht persönlich sprechen und eventuell vermitteln.

Ein schmaler Pfad führt entlang der Bundesstraße 1. Ihn nutzen viele als Radweg wie dieser Mann. Quelle: Marion von Imhoff

Zwischen Geiseler und Borngräber gibt es die Idee, den Weg von Plaue-Charlottenhof Richtung Neubensdorf so zu befestigen, dass er von Radfahrern genutzt werden kann. Er verläuft halb auf Plauer, halb auf Bensdorfer Gemarkung. „Wir überlegen, ob ein 300 Meter langes fehlendes Teilstück befestigt werden kann“, sagt Geiseler. „Der Weg ersetzt aber auf keinen Fall den Radweg. Niemand wird ihn bei Nacht und Nebel mit dem Rad entlangfahren“, so der Plauer Ortsvorsteher. Dieser Weg verläuft nördlich und parallel zur Bundesstraße, aber um einige hundert Meter versetzt Richtung Wald. Geiseler: „Es muss jetzt eine Lösung für die an der B 1 geplante Trasse gefunden werden.“

Von Marion von Imhoff