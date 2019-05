Brandenburg/H.

Man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber..... Es ist schon erstaunlich. In 14 Tagen ist in Brandenburg Kommunalwahl und wenig deutet darauf hin, dass es, wie bisher immer, zwischen den konkurrierenden Parteien zu wüsten Auseinandersetzungen und verbalen Straßenschlachten kommt.

Selbst bei der Wahlwerbung haben sich die meisten Parteien diszipliniert. Zahlreiche Laternen in der Innenstadt sind gänzlich unbehangen. Nun werden in den kommenden Tagen noch ein paar Großplakate mit den prominentesten Schlachtrössern dazu kommen, um die eigene Wählerschaft zu mobilisieren. Doch das wirkt alles angenehm unaufgeregt und wenig verletzend.

Stadt im Aufwind

Dabei geht es um viel. Wie und mit wem lässt sich der seit zwei Jahrzehnten andauernde Aufschwung der Havelstadt weiter konsequent gestalten? Wer werden die Köpfe sein, die das lokalpolitische Leben in der Stadt und im Brandenburger Rathaus künftig bestimmen? Für die CDU-Kreischefin Dietlind Tiemann ist der Ausgang der Wahl ebenso wichtig wie für ihr SPD-Pendant Werner Jumpertz oder das ungleiche linke Führungsduo Andreas Kutsche und Ilona Friedland. Und selbst für die kleineren Gruppierungen wie die Grünen um Martina Marx, die Freien Wähler um Marco Bergholz und die Liberalen um Herbert Nowotny ist die Kommunalwahl ein Lackmustest in Sachen Existenzberechtigung und Einfluss.

Blick auf das Gelände des Packhofes in Brandenburg an der Havel aus der Luft. Die Entwicklung des Geländes ist eine der dringendsten Aufgaben der nächsten Jahre. Quelle: Rüdiger Böhme

Kaum eine Frage taucht öfter auf als die Frage nach einer Prognose zur Zusammensetzung der 46 in der SVV zu vergebenden Mandate. 17 Mandate sind unter Tiemanns Regie vor sechs Jahren erobert worden, die SPD brachte es unter Ralf Holzschuher auf 12 Sitze. Die Linken kamen mit einem Gartenfreund auf 9 Mandate, Grüne und Pro Kirchmöser auf 4, die AfD auf 3. Doch durch die Aufspaltung der SPD wurden die Karten neue gemischt: Inzwischen haben die Gartenfreunde und die FW eine Fraktion mit fünf Leuten geschmiedet, SPD und Linke ließen Federn. Aber ist für sie damit das Tief erreicht? Welche Rolle spielt die AfD, die in Brandenburg einen bürgerlichen Kurs einschlug ohne die Populismus- oder Fremdenfeindlichkeitskeule über Gebühr zu strapazieren?

Die Frage alle Fragen: Wer mit wem?

Etwas schlauer werden wir erst am Abend des 26. Mai sein, und richtig schlau, wenn klar ist, wer mit wem künftig die Geschicke der Stadt führt. Als Partner für die CDU stehen vermutlich nur die SPD und die FW zur Verfügung. Die Linken sind bedient. Mit Blick auf die Landtagswahlen wird und darf sich die CDU nicht an die AfD binden, wenn der CDU-Landtagskandidat Jean Schaffer eine Chance haben soll.

Die Planebrücke im Hintergrund ist ein Nadelöhr und eine ewige Staustelle. Wie der Bahnübergang nach Wust braucht es dafür jetzt eine zeitnahe Lösung. Quelle: Rüdiger Böhme

Das Rathaus mit CDU-OB Steffen Scheller wartet ab. Einen oder womöglich sogar zwei Beigeordnetenstellen sind zu vergeben. Es ist kein Geheimnis, dass Scheller lieber mit einer sicheren Mehrheit in die nächsten Jahre geht, statt sich in der SVV stets neue Mehrheiten sammeln zu müssen, um sich dabei ein ums andere Mal demütigen zu lassen, wenn dann der Schwanz mit dem Hund wedeln will.

Lokalpolitik – das Bohren dicker Bretter

Was in dieser Situation für die Stadt und eine seriösere Politik im Lokalen spricht, ist das eingangs beschriebenen Bemühen der Parteien, auf persönliche Verletzungen zu verzichten. Es war auffällig, wie zurückhaltend Schaffer und Tiemann auf die Vaut-Affäre der SPD reagierte oder nicht reagierte.

Wie die Wahlprogramme aller Parteien zeigen, hat Brandenburgs Kommunalpolitik erkannt, welche Probleme vor der Stadt liegen und was die Lösungen sein können. Die Ansätze unterscheiden sich oft nur punktuell. Zuzug zu generieren, Wohnraum zu schaffen, den Verkehr in und aus der Stadt zu ordnen, ein Hotel zu bauen, die Eigene Scholle besser zu versorgen und den Packhof zu beleben – das findet sich irgendwie überall im Programm. Die Kommunalpolitik ist häufig besser als ihr Ruf. Sicher, es gibt immer einige, die ihr Ego über das Gemeinwohl stellen wollen. Doch letztlich setzen die sich nicht durch. Lokalpolitik ist das häufig unbemerkte Bohren dicker Bretter.

Und im Großen und Ganzen haben das die Brandenburger Lokalpolitiker in den zurückliegenden Jahren ordentlich gemacht. Zum Beweis reicht ein langer Stadtspaziergang.

Von Benno Rougk