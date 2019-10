Kommune will Bootsanleger loswerden

Brandenburg an der Havel - Kommune will Bootsanleger loswerden Alle reden davon, den Tourismus als das aufstrebende Geschäftsfeld zu fördern und auszubauen. Die Stadt macht das glatte Gegenteil und reduziert ihre Angebote.

Die Anleger am Schleusenkanal in Höhe der Turbine und in der Nähe der St.-Annen-Brücke. Quelle: Rüdiger Böhme