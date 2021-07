Kommunen müssen mehr Geld für das Amt Wusterwitz aufbringen

Amt Wusterwitz

Erstmals seit den Wirren um die Abwahl von Ramona Mayer als Amtsdirektorin Ende 2019 wurde in der Verwaltung wieder ein Haushalt für das Amt Wusterwitz aufgestellt. Ein ganzes Jahr nach seinem Amtsantritt hat Amtsdirektor Michael Hase am Montag dem Amtsausschuss den lange erwarteten Etat 2021 vorgelegt. Das Papier gibt auch Rahmenbedingungen für die Gemeindehaushalte in Wusterwitz, Rosenau und Bensdorf vor. Denn die Höhe der Amtsumlage wirkt sich auf das Budget der Kommunen für investive Maßnahmen aus. Was sich davon in diesem Jahr noch praktisch umsetzen lässt, steht auf einem anderen Blatt.

Kritik von Melchert

Als einziger Kommunalpolitiker verweigerte Ronald Melchert mit einem „Nein“ seine Zustimmung zum Haushalt. Er kritisierte die Anhebung der Amtsumlage auf 38 Prozent, was eine Verdopplung der kommunalen Abgabe bedeuten würde. „Die Amtsumlage zieht uns das Geld aus der Tasche“, monierte Melchert. Es sei unsinnig über die Kreisumlage zu schimpfen, wenn gleichzeitig das Amt den Gemeinden in die Taschen greifen würde. Insgesamt plant das Amt mit Einnahmen aus der Amtsumlage in Höhe von 2,33 Millionen Euro.

Investitionsstau

Kämmerin Kathlen Vieweg begründete den Finanzbedarf unter anderem mit einem Investitionsstau bei der Computertechnik. „Wir bekommen teilweise keine Updates mehr. Nur eine Notbeschaffung konnte uns in der Kasse davor bewahren, dass wir keine Zahlungen mehr leisten können“, beschrieb Verwaltungschef Hase die Lage. Mit Vorsicht ist die Position von 2,7 Millionen Euro für einen Gerätehausneubau mit Gemeindehaus in Rogäsen zu genießen. „Die Kameraden wollen ein Gerätehaus hinter dem jetzigen Gemeindehaus und keinen kompletten Neubau an anderer Stelle“, sagte Melchert und forderte den Eintrag eines Sperrvermerks. Lothar Ohge hielt die Summe ohnehin für „utopisch“. Amtsdirektor Hase erklärte, dass es das Projekt nicht geben werde, wenn dies die Rogäsener nicht wünschen würden. Nun will er für den jetzigen Standort eine Bauvoranfrage stellen. Dabei soll geklärt werden, ob die beengten Grundstücksverhältnisse überhaupt den Bau eines Gerätehauses zulassen. Mit sechs Ja-Stimmen wurde der Haushalt verabschiedet. Isett Hoffmann enthielt sich der Stimme.

Von Frank Bürstenbinder