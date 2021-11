Brandenburg/H

Rückschlag für die Stadt, Teilsieg für die Grüne Liga: Im Streit um den so genannten Grünzug Nord hat das Oberverwaltungsgericht einen Vergleich angeregt und nach MAZ-Informationen auch durchblicken lassen, dass auch ein Urteil kaum andere Folgen hätte, wenn es denn fallen müsste.

Es geht um den 3. Bauabschnitt entlang des Silokanals. Hauptbestandteil ist ein durchgehender Rad- und Gehweg von 1300 Metern Länge als Verbindung über den Gallberg zum Görden sowie über das Wohngebiet Nord und den Marienberg zur Altstadt.

Moderater Vergleich

Der Vergleichsbeschluss zur gütlichen Beilegung des Rechtsstreites enthält soll zwei wesentliche Punkte :

1. Lediglich die halbe Strecke des in gelben Asphaltbelag geplanten Hauptweges ist nun zum Schutz der Zauneidechsen in wassergebundener Decke herzustellen – nämlich zwischen dem Ende des Rhinwegs im Westen und dem Bootsverbindungsweg im Osten.

2. Alle übrigen geplanten und veranlassten Baumaßnahmen der Stadt Brandenburg an der Havel bleiben unverändert. Insbesondere erklärt sich die Grüne Liga e.V. mit der Ausführung des Hauptweges in einer Breite von 3 Metern einverstanden, sowie damit, dass die übrigen, vom streitbetroffenen Vorhabengebiet umfassten Abschnitte des Hauptweges in Asphaltbauweise hergestellt werden. Die Grüne Liga erklärt sich mit der Herstellung des Nebenweges entlang der Gleise mit einer hochwertigen wassergebundenen Wegedecke und einer Breite von 1,50 Meter einverstanden.

Gar nicht mehr zu erkennen: Ein zweiter Weg direkt am Ufer des Silokanals ist komplett zugewachsen. Quelle: André Wirsing

Kommune hat bereits zugestimmt

Bis zum 26. November hatten die Beteiligten Frist, den Vergleich schriftlich gegenüber dem Gericht anzunehmen. „Die Stadt Brandenburg an der Havel hat fristgemäß die Vergleichsannahme erklärt, die Grüne Liga e.V. hat eine Verlängerungsfrist vom Gericht bis zum 3. Dezember erbeten. Daher handelt es sich hier noch um ein laufendes Gerichtsverfahren“, sagt die für Naturschutz zuständige Fachgruppenleiterin im Rathaus Kirstin Ohme.

Inhaltlich könne man mit dem Vergleich wohl leben, sagt Grüne-Liga-Geschäftsführer Michael Ganschow, er hält aber die vorgeschlagene Kostenteilung für ungerecht. Am Donnerstag wolle der Vorstand beraten.

Es wird teurer für Brandenburg an der Havel

Es habe in der Verwaltung intensive Beratungen und Abwägungen gegeben, mehrere Gründe waren dann ausschlaggebend für die Vergleichsannahme durch die Stadt. Der wichtigste: Das OVG Berlin-Brandenburg schlägt einen Vergleich vor, bei dem die Planung in allen Teilen des Vorhabens - mit Ausnahme von etwa 50 Prozent des Hauptweges, der statt in Asphalt in hochwertiger wassergebundener Decke ausgeführt werden soll – kurzfristig unverändert realisiert werden kann.

Der Materialwechsel habe zudem keine Auswirkungen auf die Förderung des Bauvorhabens. Schließlich wird der übergroße Teil des etwa 2,5 Millionen Euro teuren Projekts auf knapp 31.000 Quadratmetern Fläche aus dem Stadtumbauprogramm von Bund und Land finanziert.

„Eine mögliche Veränderung der Gesamtkosten wird durch verschiedene Aspekte eintreten, die jedoch erst ermittelbar sind, wenn die gerichtliche Klärung vorliegt und die Verhandlung mit der beauftragten Baufirma stattgefunden hat“, sagt Kirstin Ohme. Die Stadtverordneten hatten erst Ende Oktober einem Aufstocken des städtischen Anteils um knapp 60.000 Euro wegen der durch das Ruhen der Baustelle seit April entstandenen Mehrkosten zustimmen müssen. Es dürften allerdings noch erhebliche Kosten hinzukommen.

Keine neue Ausschreibung

Derzeit gehe man im Rathaus nicht von dem Erfordernis einer Neuausschreibung aus. Hauptauftragnehmer bleibe demnach die Garten- und Landschaftsbau-Firma H & K Gartendesign aus Brielow.

Zwischenzeitlich komplett überwuchert ist der zu Jahresbeginn freigeräumte Weg, auf den Trockenwiesen haben sich Pappeln ausgesät. Quelle: André Wirsing

„Die Annahme des Vergleichs bietet der Stadt die Chance, ihr langjähriges Entwicklungsziel, den Standort des ehemaligen Stadthafens in einen öffentlichen Grünzug umzugestalten und somit für den Stadtteil Nord einen positiven Entwicklungsimpuls zu erreichen, in naher Zukunft umsetzen zu können“, resümiert die Fachgruppenleiterin.

Gerichte waren gut beschäftigt

Sie hofft, dass nun nicht länger Gerichte bemüht werden müssen. Der anerkannte Naturschutzverband Grüne Liga Brandenburg e.V. hatte gegen die naturschutzrechtliche Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Brandenburg an der Havel vom 24. Januar Widerspruch eingelegt sowie nach ablehnendem Bescheid Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz sowie Klage eingereicht. Im Rahmen des Eilverfahrens zur Aussetzung der Baumaßnahme (Baustopp) hat das Verwaltungsgericht Potsdam mit Beschluss vom 28. Mai die Rechtmäßigkeit der Baumaßnahme bestätigt. Gegen diese Entscheidung hatte die Grüne Liga am 31. Mai Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt. Parallel hierzu ist das Hauptsacheverfahren vor dem VG Potsdam anhängig.

