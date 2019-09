Neuendorfer wehren sich gegen Nachbar-Zaun

Brandenburg/H

Eine Unterschriftensammlung hat der Bewohner von Neuendorf Armin Lamla gestartet. darin geht es mal wieder um den Nachbarschaftskonflikt mit den Brandenburger Elektrostahlwerken BES.

„Die Bürger Neuendorfs nutzen seit Jahrzehnten das Arado Gelände um Zugang zum Breitlingsee zu erhalten, um Freizeit auf dem Wald und Brachland zu verbringen. Die bisherigen Absperrarbeiten durch die BES GmbH wurden insoweit durch die Bürger hingenommen, weil sie nicht daran gehindert wurden das Gelände zu betreten und zu nutzen. Aber mittlerweile verstärken sich die Aktivitäten der BES GmbH die Bürger durch den Wachschutz mit dem Hinweis das es sich um Betriebsgelände handelt daran zu hindern. Dazu ein paar Anmerkungen: Warum nimmt die BES GmbH so rücksichtslos massive Absperrarbeiten vor, sogar mit Stacheldraht!“, schreibt er nun in einem Brief an Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) und die Fraktionsspitzen der SVV.

Unterschriften von 64 Bürgern

Beigelegt hat er eine Liste mit 64 Unterschriften von Neuendorfern, die er innerhalb weniger Tage gesammelt habe. „Vor wem will sich die BES GmbH schützen, etwa vor Fußgängern, die dieses Gelände seit Jahrzehnten als Zugang zum Breitlingsee nutzen, oder gibt es andere Gründe? Mit Sorge beobachten Bürger die Aktivitäten des BES sein eigentliches Betriebsgelände auf das sich in ihrem Besitz befindende Grundstück auszuweiten. Auf ein Grundstück, das eigentlich den Status eines Wald- und Brachlandes hat und somit zur freien Natur gehört.“ Die BES GmbH gehe auch so weit dieses Grundstück als Betriebsgelände auszuschildern, obwohl es nur Privatland ist, das gemäß Naturschutzgesetz nicht ohne Grund und dann nur befristet und nur mit Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde abgesperrt werden dürfe.

Forderung an den OB

Eine Ausnahme vom Betretungsrecht sei hier nicht gegeben, da das betreffende Grundstück nicht als gewerbliche Fläche eingestuft seit und ein Betreten durch Bürger die BES GmbH in keiner Weise auf dem eigentlichen Betriebsgelände behindere. Eine wesentliche Folge dadurch ist, das den Bürgern damit kein Zugang mehr zum Breitlingsee möglich ist. „Ich möchte sie hiermit im Namen der Bürger Neuendorfs bitten, die BES GmbH über den Status des Arado-Geländes aufzuklären und entsprechend der Gesetzeslage aufzufordern den Zugang der Bürger zu Fuß oder per Fahrrad zu dulden“, fordert Lamla von Schheller. Es dürfte doch wohl angesichts des enormen finanziellen Aufwandes für die Absperrarbeiten eine Kleinigkeit für die BES-GmbH sein eine Zugangsmöglichkeit zu schaffen, die es nur Fußgängern und Radfahrer ermöglicht das Gelände zu betreten.

Unfallgefahr ist wohl zu groß

Bei der BES und in der Verwaltung war am Freitag keine Antwort zu bekommen, doch dürfte sich an der Rechtslage kaum etwas geändert haben. Es ist nämlich kein neuer Konflikt, der nun wieder aufflackert: Bereits im Jahr 2006 war Lamla ähnlich vorgegangen. Der damals zuständige Beigeordnete Michael Brandt ( CDU) hatte sich hinter BES gestellt. Das Unternehmen hat das Areal der ehemaligen Arado-Werke erworben und steht mithin in der Verkehrssicherungspflicht. Auf und unter der Fläche sind beispielsweise in den letzten Kriegstagen gesprengte Bunkeranlagen, die eine potentielle Gefahr darstellen. Auch sei die Fläche oft als illegaler Müllplatz zweckentfremdet worden.

Von André Wirsing