Scholle: Bürgerbeirat fordert nach tödlichem Unfall Konsequenzen

Brandenburg/H

Der Bürgerbeirat der Eigenen Scholle hat in einem öffentlichen Denkschrift jetzt die Verwaltung aufgefordert, die Überquerung der Ziesarer Landstraße mittels eines Fußgänger-Schutzweges sicherer zu gestalten.

Man habe, so heißt es in einer Stellungnahme des Bürgerbeirates, zuletzt am 5. Dezember 2019 bei einer Beratung mit dem Oberbürgermeister Steffen Scheller auf die Problematik hingewiesen und „eine sicherere Möglichkeit der Überquerung der Ziesarer Landstraße eingefordert“. Dass es dort sonst zu einem dramatischen Unfall kommen werde, sei nur eine Frage der Zeit gewesen.

So verkehrsreich und dicht befahren präsentiert sich die Ziesarer Landstraße dauerhaft, wenn die Schranken nicht geschlossen sind. Quelle: Rüdiger Böhme

Wie berichtet, war in der Vorwoche eine 75-jährige Frau aus der Brandenburger Neustadt bei einem Zusammenstoß mit einem Auto zu Tode gekommen. Sie war beim Überqueren der Straße von einer 82 Jahre alten Ford-Fahrerin angefahren und dabei so schwer am Kopf verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Unfall „war nur eine Frage der Zeit“

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar und wird laut Polizeisprecher derzeit von der Kriminalpolizei weiter untersucht. „Möglicherweise hat die Ford-Fahrerin die Frau einfach übersehen“, sagte Polizeisprecher Oliver Bergholz. Nach dem tödlichen Zusammenstoß hatte die Polizei die Ziesarer Landstraße mehrere Stunden für den Verkehr voll gesperrt.

Die Ziesarer Landstraße werde in Höhe des Nettomarktes täglich mehrere hunderte Male überquert, heißt es im Schreiben des Bürgerbeirates weiter. Die sogenannte Querungshilfe, die als Mittelinsel den Verkehr beruhigen solle, habe jedoch wenig mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger gebracht, stellen die Autoren fest.

Die „Eigene Scholle ist ein dicht besiedeltes Gebiet Brandenburger Vorstadt. Quelle: Dirk Fröhlich

Wie Reinhard Reiher vom Beirat betont, sei es besonders problematisch an dieser Stelle die Straße zu überqueren, wenn nach längeren Schließzeiten der Bahnschranken der Verkehr stadtauswärts abfließt und dann teilweise für bis zu 10 Minuten ein Überqueren der Straße nicht möglich sei. „Ich habe das selbst mehrfach jetzt probiert. Wenn da nicht mal ein Autofahrer gnädig anhält oder ein Bus kommt, steht man da minutenlang“, so Reiher.

Gefährliche Momente

Das habe zu Folge, das auch mancher Fußgänger sich in unsicheren Momenten auf den Weg über die Straße macht. „Unter dem Eindruck des schrecklichen Unfalls“ fordert der Beirat „endlich und kurzfristig einen Fußgängerschutzweg an dieser Stelle“.

Die bisherigen Gegenargumente der Verwaltung wie Kostengründe und verkehrsrechtliche Bedenken lässt der Beirat nun nicht mehr gelten. „Was muss nun noch passieren, bevor endlich gehandelt wird?“, heißt es in dem Schreiben an die Rathausspitze. Und: „Wir würden es begrüßen, wenn man jetzt auch in der Verwaltung zur Einsicht kommt, hier tätig zu werden.

Von Benno Rougk