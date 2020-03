Kontaktsperre sorgt für Entspannung: Das Corona-Tagebuch von Stephan Boden

Brandenburg/H

Der in Brandenburg an der Havel lebende Autor Stephan Boden führt ein Corona-Tagebuch. Die MAZ veröffentlicht die Erlebnisse regelmäßig.

Montag, 23. März 2020: Auf Twitter trendet # Kontaktsperre

Seit gestern ist von unserer Bundesregierung vorgegeben worden, was Anja und ich sowieso schon seit über zwei Wochen machen: eine Kontaktsperre. Seit gestern bin ich gleich in mehrfacher Hinsicht beruhigt.

Der in Brandenburg an der Havel lebende Schriftsteller Stephan Boden sitzt vor seinem Büro und liest die MAZ. Quelle: Stephan Boden

Wer dieses Tagebuch aufmerksam verfolgt, weiß, dass ich vor zwei Wochen noch recht unbedarften Kontakt hatte. Zunächst bei IKEA in Spandau, einen Tag später kam dann Besuch aus Berlin. Seitdem haben wir alles abgesagt und seitdem halte ich auch Abstand.

Meine schwangere Frau geht sowieso nur noch mit dem Hund raus. Nun sind also mehr als 14 Tage um, in der man jedes Halskratzen, jedes Husten (ich bin Raucher) sorgsam beobachtet. Unsere Wahrscheinlichkeitskurve dreht also nun nach unten ab.

Noch eine Kurve geht rapide abwärts: Meine Einnahmen. Von 6,83 Euro am Wochenende wird es nicht so einfach, die laufenden Kosten bezahlen zu können. An diese Situation werde ich mich gewöhnen müssen. Mehr kann ich auch nicht tun.

Es gibt aber Abhilfe: Positives Denken und Humor. Wenn ich mich nun einigeln und nur darüber nachdenken würde, wie schlecht alles ist und noch wird, wäre diese Zeit noch schlimmer, als sie schon ist. Welche positiven Seiten kann man der Corona-Krise also abgewinnen?

Ich bin viel in den sozialen Netzwerken unterwegs. In den letzten Jahren konnte man beobachten, dass es den meisten Menschen offensichtlich zu gut ging. Anders jedenfalls ist es nicht zu erklären, dass sich erwachsene Menschen verbal verprügeln und das kleinste Problem zu einer Katastrophe erklären.

Seit die Pandemie – vor allem ihre Auswirkungen – uns alle im Griff hat, lese ich gottlob keine Wutnachrichten mehr, weil die Bahn fünf Minuten Verspätung hat. Die Diskussionen und Streitereien über eine gesperrte Brücke über den Altstadt Bahnhof sind nahezu verstummt. Genderneutrale Toiletten sind es auch nicht mehr wert, wutentbrannt andere Menschen zu bepöbeln.

Wenn man Probleme hat, muss man sich keine machen, so einfach scheint das zu sein. „Alte weiße Männer“ werden nun angerufen, um finanzielle Unterstützung zu beantragen. „Alte weiße Männer“ werden wieder nach ihren Berufen betitelt, wie Virologen, Ärzte, Oberbürgermeister. Die, die vor einigen Wochen noch als unfähig abgekanzelt wurden, sind nun die, die Verantwortung übernehmen und aufpassen, dass unser Land nicht im Chaos versinkt.

Weltweit überschlagen sich die Medien mit Lob für das Krisenmanagement unserer Bundeskanzlerin. Aus „Danke, Merkel“ wird ein schlichtes „Danke“. Auch wenn ich gestern noch in einer Facebook-Gruppe den verzweifelten Hilferuf nach einem Nagelstudio las, weil die Plaste-Nägel wegbröckeln, hat sich das alles ein wenig beruhigt. Kleiner Tipp: Nägel sollte man derzeit kurz halten, raten Virologen.

Und es gibt noch eine positive Seite: Man hat wieder Zeit. Zeit für die Familie, für Arbeiten im Haus, für Bücher, die man schon immer mal lesen wollte. Vor allem, wenn man hier in Brandenburg an der Havel lebt, kann man diese gewonnene Zeit sehr gut nutzen, um aufs Land zu fahren. Denn das Land ist ja nur ein paar Minuten entfernt.

Wir waren gestern im Wald, an der Havel und haben in Fohrde den Storch besucht, der durch die Live-Webcam im Internet zu einer gewissen Berühmtheit gelangt ist. Wenn Du am Ufer stehst, der Fischadler seine Kreise dreht, die Sonne auf dem Wasser glitzert und die Havel so fließt, wie sie das schon immer tut, dann steht man da und denkt: Das Virus kann mich mal.

Und Lustiges gibt es auch zu vermelden: Klopapier scheint wieder überall vorrätig zu sein. Dafür fehlt etwas anderes, was sicherlich in der gesamten Geschichte der Menschheit noch niemals ausverkauft war: Hefe! Hefe gibt es fast nirgends mehr zu kaufen. Es soll schon die ersten verzweifelten „Hefe-Rufe“ gegeben haben. Das Motto scheint also nun zu lauten: Backen statt k..., ach lassen wir das.

Von Stephan Boden