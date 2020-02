Brandenburg/H

Ein mutmaßlicher EC-Kartendieb hat das Konto einer Brandenburger Seniorin geplündert. Der Mann hob am 1. November vorigen Jahres mit der gestohlenen Karte des 71-jährigen Opfers mehrere hundert Euro von dessen Konto ab. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Unbekannte ging demnach um 16.17 Uhr an einen Geldautomaten am Tschichdamm im Brandenburger Stadtteil Hohenstücken. Dann verließ er die Bankfiliale mit seiner Beute und verschwand. Seitdem fehlt jede Spur von dem Mann. Die Polizei sucht ihn nach wie vor.

Tasche aus dem Einkaufswagen gestohlen

Nur wenige Minuten vor der Tat hatten entweder der Verdächtige oder dessen mögliche Komplizen der Seniorin deren Handtasche in einem Supermarkt in der Gördenallee gestohlen. Die Frau hatte die Tasche in ihrem Einkaufswagen liegen. Darüber hatte sie laut Polizeisprecher Oliver Bergholz mehrere Waren gepackt, um die Tasche zu verbergen.

An der Kasse den Diebstahl bemerkt

„Erst beim Bezahlen an der Kasse bemerkte die Dame dann, dass offenbar ein Moment der Unaufmerksamkeit ausreichte, dass ihr unbekannte Täter die Geldbörse aus der vermeintlich nicht sichtbaren Handtasche stahlen“, berichtet Bergholz. „Neben Bargeld befand sich auch die EC-Karte der Geschädigten in der Geldbörse.“

Fahndung mit Fotos aus Überwachungskamera

Die Polizei fahndet jetzt mit Bildern aus einer Überwachungskamera der Bank nach dem Unbekannten mit der Strickmütze.

Die Polizei hat eine Fotomontage des Verdächtigen angefertigt. Es zeigt den Mann am 1. November 2019 in einer Bankfiliale am Tschirchdamm beim Geldabheben und dem verlassen des Raumes. Quelle: Polizei

Dazu haben die Beamten mehrere Fotomontagen des mutmaßlichen Täters angefertigt. Die zeigen „ausschließlich den Tatverdächtigen, beim Betreten und Verlassen der Bank sowie der Tathandlung“, berichtet Polizeisprecher Bergholz.

Die Kriminalpolizei ermittelt weiter

Die Kripo in Brandenburg ermittelt jetzt weiter und fragt: Wer kennt den auf den Bildern abgelichteten Mann? Wer kann Hinweise zu seiner Identität, oder seinem Aufenthalt geben?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Brandenburg an der Havel unter 03381/5600 oder im Bürgerportal unter www.polizei.brandenburg.de oder direkt unter polbb.eu/hinweis entgegen.

Von hms