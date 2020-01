Brandenburg/H

Plötzlich war die Tasche weg: Mit einer gestohlenen EC-Karte haben zwei mutmaßliche Betrüger mehrere hundert Euro von dem Konto ihres Opfers gestohlen. Die Überwachungskamera eines Sparkassenautomaten in der Brandenburger Innenstadt hat die beiden Verdächtigen beim Geldabheben gefilmt. Die Polizei hat das Foto jetzt veröffentlicht und fahndet nach den Tätern.

Handtasche aus dem Einkaufswagen gestohlen

Der Diebstahl hatte sich demnach bereits am Vormittag des 17. Mai vorigen Jahres im Einkaufszentrum Wust ereignet. Die noch unbekannten Täter stahlen einer Kundin in einem Supermarkt die Handtasche. Die 67 Jahre alte Frau hatte die Tasche in ihren Einkaufswagen gelegt. Dann war sie einen kurzen Moment unaufmerksam. „Die Täter nutzten diesen Augenblick aus, und entwendeten die Handtasche“, berichtet ein Polizeisprecher. Als die Dame den Diebstahl bemerkte, waren die Täter längst über alle Berge.

Mehrere Hundert Euro gestohlen

„Schon kurze Zeit später nutzten die Täter eine EC-Karte der Frau, um damit Geld von einem Sparkassenautomaten in der Brandenburger Innenstadt abzuheben“, so der Sprecher weiter. „Die Täter erbeuteten so mehrere Hundert Euro Bargeld.“

Die Polizei fahndet weiter nach den Verdächtigen, jetzt mit dem Foto. Die Ermittler der Kripo haben Fragen an mögliche Zeugen: Wer kennt die auf dem Bild abgelichteten Personen und kann Hinweise zu deren Identität oder Aufenthalt geben? Wer hat die Täter bei der Diebstahlshandlung im Wuster Supermarkt, oder bei der Nutzung des gestohlenen EC-Karte, in der Brandenburger Sparkassenfiliale beobachtet?

Hinweise an die Polizei in Brandenburg an der Havel unter 03381/5600 oder im Bürgerportal unter www.polizei.brandenburg.de

Von hms