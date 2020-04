Kontrolle: So arbeitet die Corona-Streife in der Havelstadt

Brandenburg/H

Die Covid-19 Pandemie verändert das Leben von Tim Freudenberg und Thomas Schulz. Sonst arbeiten die Brandenburger als Fachbereichsleiter Kultur und Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste.

Corona-Streife in der Innenstadt

Jetzt tragen sie gelbe Westen mit der Aufschrift „Ordnungsbehörde“ und sind freiwillig als Corona-Streife in der Brandenburger Innenstadt unterwegs. Sie kontrollieren, ob Havelstädter den Abstand von 1,50 Meter einhalten, überprüfen Menschenansammlungen und ermitteln Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung der Landesregierung.

Die Tour der Brandenburger startet auf der Jahrtausendbrücke und führt sie zunächst an das Heine-Ufer. „Das ist ein beliebter Treffpunkt. Normalerweise sitzen hier viele Menschen, die sich zwar an den Mindestabstand halten, aber oft länger als fünf Minuten verweilen“, sagt Thomas Schulz.

Ansammlung am Packhof

Sekunden später sieht ein Paar die Mitarbeiter der Corona-Streife und verlässt deshalb den Sitzplatz mit Blick auf die Havel. Beim Spaziergang in Richtung Packhofgelände beobachtet Tim Freudenberg hingegen eine Ansammlung von vier Erwachsenen.

Während zwei von ihnen auf einer Bank vor dem Spielplatz verweilen, fahren die Kinder zeitgleich Inline-Skates. „Fünf Minuten sitzen, sind als kurze Pause tolerierbar. Wir bitten sie aber, sich nicht zusammenzurotten und zu rasten“, sagt der 43-Jährige.

Die Brandenburger nicken, wollen keine Fotos in der MAZ und gehen eine Minute später. Thomas Schulz greift zum Kugelschreiber und notiert sich das Treffen. Der Mitarbeiter der Fouqué-Bibliothek betont, dass die Corona-Streife zunächst eine Ansprache hält und dann belehrt.

Ordnungsamt hilft im Notfall

„Wenn sich Menschen weigern, die Maßnahmen einzuhalten, rufen wir anschließend die Kollegen vom Ordnungsamt und treffen uns mit ihnen für eine kurze Lagebesprechung. Die Kollegen können später Personendaten erfassen und Bußgelder anordnen“, sagt der 37-Jährige. So einen Fall hat er aber noch nicht erlebt.

„Die Brandenburger sind sehr verständnisvoll. Ich schätze, dass wir bei über 90 Prozent der Menschen Erfolg haben und damit unseren Auftrag erfüllen“, sagt Tim Freudenberg. Er sagt, warum die Kontrollen der Corona-Streife so wichtig sind.

„Wir müssen einfach Zeit gewinnen, bis ausreichend Schutzkleidung für Pflegepersonal, Ärzte und später ein Impfstoff da ist. Um die Verbreitung des Virus zu stoppen, kommt es auf die Disziplin jedes Einzelnen an“, kommentiert der 43-Jährige und sagt, wie wichtig Freundlichkeit im Gespräch mit den Bürgern ist.

Stille in der Hauptstraße

„Wir sind ja nicht die Lehrmeister. So wie wir kommunizieren und mit den Menschen reden, verhalten sie sich meist auch uns gegenüber“, sagt der Brandenburger Kulturchef.

Dann laufen er und Thomas Schulz die Hauptstraße entlang, wo Stille den Alltag beherrscht. Auch am Neustädtischen Markt sind die Sitzbänke leer. Die zwei Männer sehen sich an, lächeln und drehen ihre nächste Runde durch die Innenstadt.

Lob und Kritik für Corona-Streife

Mehrere Brandenburger bemerken die Anwesenheit der Corona-Streife und reagieren unterschiedlich. Die Freunde Liroy Brandt und Florian Zidlewitz sitzen drei Minuten lang am Heineufer und besprechen dort die Lage.

„Es sollten so schnell wie möglich Lockerungen eintreten, da die Auswirkungen auf die globale Wirtschaft, insbesondere für kleine- und mittelständische Unternehmen verheerend sind. Besonders Kinder und Jugendliche sollten wieder ihrer Schulbildung nachgehen können und sich nicht isolieren müssen“, sagt das Duo.

Die beiden Freunde wünschen sich auch, dass junge Brandenburger behutsam mit Risikogruppen umgehen. Sie freuen sich langfristig auf den Besuch im Fitnessstudio und strafloses Rasten im Freien. „Sonnenstrahlen sind gesund und Vitamin D stärkt das Immunsystem gegen sämtliche Viren“, sagt Liroy Brandt.

Er und Florian Zidlewitz sehen die Eindämmungsmaßnahmen „wegen der aktuellen Todes- und Infektionszahlen in den meisten Fällen als unverhältnismäßig an“ und beziehen sich bei ihrer Kritik auf ihre Grundrechte und das Infektionsschutzgesetz.

Der 38-Jährige Daniel Zimny hat hingegen Verständnis für die Kontrollen. „Sie sind wichtig. Lockerungen sollten erst eintreten, wenn es keine neuen Corona-Fälle oder ein Gegenmittel gibt“, sagt der Brandenburger.

Er fährt mit dem Fahrrad vom Heine-Ufer in Richtung Hauptbahnhof und hofft, dass Brandenburger auf Treffen an beliebten Orten wie der Malge, in der Sankt-Annen-Galerie und am Salzhofufer verzichten. Ich appelliere an alle, die jetzt nicht arbeiten gehen können, bleibt zu Hause“, sagt der Brandenburger.

