Konzept im Kreuzfeuer: Wie umgehen mit dem Wassermangel in Brandenburg?

Brandenburg/H

Unter dem Titel „Im Konflikt zwischen Naturschutz, Ackerbau und Gemüseanbau“ setzte sich die Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann (CDU) am Donnerstag gemeinsam mit Landwirten und Vertretern von Verbänden kritisch mit dem Landesniedrigwasserkonzept auseinander. An der Online-Diskussion beteiligten sich zudem die Politiker Saskia Ludwig, Martin Szymczak vom Kreistag Potsdam-Mittelmark, Klaus-Peter Schulze, Johannes Funke und Ortsbürgermeister René Mahlow aus Klein Kreutz.

Stärkung der regionalen Wasserverwaltung gefordert

Als Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft konstatierte Tiemann eine mangelnde Beteiligung gesellschaftlicher Akteure an der Erstellung des Konzepts. Es sei nicht kommuniziert worden, auf welcher Grundlage das Konzept erarbeitet wurde. Neben der strengeren Regulierung der Wasserentnahme fehle ihr darin ein konstruktiver Ansatz zur effizienteren Nutzung von Wasser und Abwasser. Das Landesumweltamt hatte zuvor die Teilnahme einer Autorin des Konzepts an der Diskussion kurzfristig urlaubsbedingt abgesagt.

Johannes Funke (SPD) konnte bestätigen, dass auch der Ausschuss auf Landesebene nicht viel besser über das Konzept informiert gewesen sei, als die Öffentlichkeit. „Die parteiübergreifende Kommunikation hat hier nicht gut funktioniert.“ Gleichwohl bestehe im Landtag die Wahrnehmung, dass ein fundamentales Wasserproblem droht. Das Konzept als behördliches Instrument sieht er insofern kritisch, als das für wasserarme Regionen mitunter sinnvolle Wasserspargebot als Maßgabe der Unteren Wasserbehörde im Havelland nicht unbedingt geeignet sei. „Wir haben dort eher das Problem, dass zu viel Wasser in den Wiesen steht“, sagte er und plädierte für kleinräumigere Lösungen.

Flexibilität der Behörden gefragt

Ein Kritikpunkt, den die Vertreter der Landwirtschaft bekräftigten. Allzu starre Vorgaben der Landesbehörde sollten nach dem Dafürhalten der Bauern die regionale Handlungsfähigkeit und behördliche Spielräume nicht beschneiden. „Die vernachlässigten kleineren Stauanlagen sollten besser instandgehalten und so eingesetzt werden, dass zum einen der Moorschwund aufgehalten wird und zum anderen die Bauern wieder ihre Flächen bewirtschaften können“, stellte etwa Reinhardt Benke von der Teilnehmergemeinschaft der Flurneuordnung in den Belziger Landschaftswiesen fest.

Dies könne das Landesamt für Umwelt nicht einzig auf der Grundlage von theoretischem Wissen erstellen, vielmehr solle Naturschutz wieder mit „normaler Landwirtschaft“ vereinbar sein. Marten Wöllner von der Havelland Agrar eG in Weseram beklagt ebenfalls mangelnde behördliche Flexibilität und hat mit der Melioration von heute keine guten Erfahrungen: „Die Pegelstände in den Meliorationsgräben sind meist zu hoch, sodass häufig Flächen unter Wasser standen und die Maschinen nicht mehr auf die Wiesen kommen.“

Lars Kühne vom Wasser- und Bodenverband Nuthe-Nieplitz ist überzeugt, dass die Fachleute vor Ort die Wasserverhältnisse besser kennen, als die Behörde in Potsdam. Er fragte, wer eigentlich die Pegelstände im Landesniedrigwasserkonzept vorgebe und auf welcher Messgrundlage. Der Niedergang der kleinräumigen Stauhaltung sei auch auf fehlende Zuständigkeit nach der Wende zurückzuführen. „Es gab neben dem Eigentümerrecht keine gesetzliche Regelung. Da hat dann eben Lieschen Müller mit ihrem Land auch ein altes Wehr geerbt und verfügte gar nicht über die Mittel, das instand zu halten.“

Widersprüche der gesellschaftlichen Zielvorgaben

Timo Wessels aus Kloster Lehnin, der mit der Trechwitzer Agrar GmbH am Netzener See und für die Stadt Werder am Glindower See zwei Wasserwerke betreibt und pro Jahr rund 3,5 Millionen Kubikmeter Brauchwasser zur Versorgung der Landwirtschaft entnimmt, gibt zu bedenken, dass die Bewässerungsanlagen hohe Investitionen erfordern, die oft über 20 Jahre finanziert würden. Wenn dann nicht bewässert werden dürfe und in Trockenzeiten etliche tausend Pflanzen eingingen, sei das ein herber Schlag für eine ohnehin „von Auflagen gebeutelte“ Landwirtschaft.

Der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Jens Schreinicke wies zudem auf europarechtliche Vorgaben zur Wasserökologie hin, die einen steten Mindestabfluss verlangten und damit dem Gebot der Stauhaltung auch in Trockenzeiten entgegenstünden. Und wie solle Brandenburg mit diesem Niedrigwasserkonzept eigentlich ein Vorreiter in der Wasserstoffproduktion werden, die pro Kilogramm Wasserstoff ein Vielfaches an Wasser verbrauche, fragte Saskia Ludwig (CDU).

„Zwischen 70 und 80 Prozent des Obsts und Gemüses in Deutschland sind importiert“, sagte Timo Wessels. „Wenn wir regionale Lebensmittel wollen, muss dem Landwirt die Möglichkeit der Beregnung gegeben sein und sogar noch ausgebaut werden.“ Denn ohne Bewässerung sei eine Landwirtschaft in dem zunehmend trockenen Klima auf den hiesigen Böden schlichtweg nicht machbar.

Von der Lausitz bis ins Havelland

„Wer regionale Lebensmittel anbaut, soll auch Wasser in ausreichendem Maß entnehmen dürfen“, bekräftigte auch Klaus-Peter Schulze (CDU). „Das muss aber nicht jeder Kleingärtner oder Bungalowbesitzer sein.“ Als eine der wenigen Stimmen, die auch die gesamtökologische Perspektive eines überregionalen Wasserhaushalts berücksichtigten, mahnte der Bundestagsabgeordnete jedoch: „Wir spüren, dass durch die deutlich zurückgegangenen Niederschläge hier in der Lausitz das Abflussverhalten in Berlin und eben auch in der Havel zum Problem wird.“ Und erinnerte daran, dass alle Anrainer von Spree und Havel vom Klimawandel betroffen sind.

Dass ein einseitig regionales Wassermanagement allerdings auch zum Problem werden kann, zeige das Beispiel des Cottbuser Ostsees. Die Lausitzer Tagebaue seien bereits zu rund 80 Prozent geflutet, „das macht aber auch 12.000 Hektar mehr Verdunstungsfläche, gleichzeitig verdunstet der Spreewald 3,5 Kubikmeter pro Sekunde.“ Die alte Idee, die Bergbau-Folgeseen nicht nur touristisch, sondern auch als Wasserreservoir für Niedrigwasserperioden zu nutzen, sei nicht realisiert worden, weil dann das Land in die Verantwortung hätte treten müssen. Nun steht die Lausitz mit viel Oberflächenwasser da, während in anderen Regionen Brandenburgs die Seen verschwinden und das Grundwasser zurückgeht.

Von Moritz Jacobi