Noch vor Saisonbeginn im September präsentiert das Brandenburger Theater dem Publikum Unterhaltung und Kultur an verschiedenen Spielorten im Brandenburger Stadtgebiet. Nicht zuletzt, da durch die Absage des Havelfestes und die Verschiebung des Brandenburger Kultursommers im August in der Havelstadt etwas fehlen würde.

Los geht es mit den Sommerkonzerten der Brandenburger Symphoniker am Samstag, 8. August, um 19.30 Uhr. Als neue Spielstätte wird das Orchester auf der Brandenburger Dominsel, direkt auf dem Domvorplatz, unter der Leitung von Chefdirigent Olivier Tardy ein heiteres klassisches Programm aufführen mit Werken von Mozart, Strauss und Mendelssohn Bartholdy, das hervorragend zum Sommer und zum wunderschönen Ambiente passt.

Olivier Tardy ist der neue Chefdirigent der Brandenburger Symphoniker. Quelle: Rüdiger Böhme

Am Samstag, 15. August, statten die Brandenburger Symphoniker dem ehemaligen Stahlwerk und heutigen Industriemuseum in Brandenburg an der Havel wieder einen musikalischen Besuch ab.

In dieser imposanten Kulisse wird die 9. Sinfonie von Antonín Dvorák zu hören sein, zu der der tschechische Komponist bei seinem Aufenthalt in Nordamerika, der „Neuen Welt“, inspiriert wurde.

Unter der musikalischen Leitung von Olivier Tardy ist das Orchester an diesem Tag gleich zwei Mal zu erleben. Die Brandenburger Symphoniker spielen um 17 und um 19.30 Uhr.

Musik und ein Glas Wein

Ganz entspannt wird es dann am Samstag, 22. August, um 19.30 Uhr bei einem Aperitif-Konzert an einem hoffentlich lauen Sommerabend. Für die musikalische Unterhaltung im Theaterpark haben die Blechbläser der Brandenburger Symphoniker eigens ein neues Ensemble gegründet.

Das Publikum kann mit einem Gläschen Wein in der Hand Werke für zehn Blechblasinstrumente aus aller Welt genießen.

Tickets für die Konzerte gibt es am Kartentelefon unter 03381/511 111 und im Internet auf www.brandenburgertheater.de.

