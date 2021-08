Konzert in Brandenburg: Uwe Klußmann spielt an der Orgel in St. Katharinen

Brandenburg/H

Am kommenden Sonntag, 8. August, findet in der St. Katharinenkirche in Brandenburg an der Havel ein Orgelkonzert statt. Darauf weist Kantor Fred Litwinski hin. Gespielt werden dann Werke aus drei Jahrhunderten von Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Max Reger und Louis Vierne. An der Orgel sitzt an diesem Tag Uwe Klußmann, der an der Musikhochschule Hamburg Kirchenmusik studiert hat und seit zehn Jahren regelmäßig in Brandenburg bei Gottesdiensten und Konzerten zu hören ist. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Karten kosten an der Abendkasse sieben bzw. fünf Euro.

Von MAZ