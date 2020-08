Konzert in der Corona-Krise: So helfen vier Brandenburger Symphoniker dem Verein „Die Altstädter“

Brandenburg/H

Die Corona-Krise bedroht den Verein „Die Altstädter“. „Es geht ums Überleben. Wir sind alle Ehrenamtler, haben aber jeden Monat um die 1200 Euro laufende Kosten für Strom, Versicherungen, Wartungsverträge und den Wachschutz. Wenn wir diese Beträge nicht bezahlen können, sind wir pleite“, sagt der Vize-Vorsitzende Guido Schütz.

8900 Euro fehlen

Er schätzt, dass dem Verein 8900 Euro fehlen, auch wegen monatelangen Schließungen und durch den Ausfall von Events. Weil die Gelder der Altstädter für ein bis maximal zwei Monate ausreichen, findet jetzt erstmals im Jahr 2020 ein Benefizkonzert auf dem Hof des Vereins statt. Dabei treten vier Mitglieder der Brandenburger Symphoniker auf.

Reise durch die Geschichte der Musik

Frank Tietze und Andreas Weltzer spielen Trompete, Burkhard Götze und Sören Fries auf der Posaune. Gäste hören Musik des Kirchenmusikers Giovanni Gabrieli, vom Komponisten Hans Leo Haßler und Bert Kaempferts Melodie zu Frank Sinatras Welthit „Strangers in the Night“.

„Uns ist es wichtig, dass die Kulturszene in der Altstadt lebendig bleibt und deshalb helfen wir. Die Brandenburger können sich auf eine musikalische Zeitreise freuen. Wir spielen Werke, die sonst nicht so oft zu hören sind“, sagt Sören Fries.

Sören Fries ist Bassposaunist bei den Brandenburger Symphonikern und moderiert das Benefizkonzert. Quelle: André Großmann

Der Brandenburger lebt in der Altstadt und betont, dass Kultur die Menschen zusammenhält. „Ohne sie wären wir alle gleich. Kultur bereichert unser Leben, bietet Unterhaltung und Bildung. Ich bin froh, dass Brandenburg an der Havel eine lebendige Künstlerszene hat und das soll auch so bleiben“, sagt der 31-jährige Bassposaunist, der das Konzert in der Bäckerstraße 14 moderiert.

Neue Hoffnung

Aktuell haben „Die Altstädter“ 51 Mitglieder. Guido Schütz stellt fest, dass finanziell die „Grenze des Machbaren“ erreicht ist. Weil das so ist, sammeln die Aktiven zusätzlich gemeinsam mit der Brandenburger Bank per Crowdfunding Gelder. Bislang haben 31 Unterstützer online 2133 Euro gespendet.

Die Hilfe macht Guido Schütz neue Hoffnung. „Wir brauchen jede Unterstützung, weil es natürlich immer sein kann, dass bei steigenden Infektionszahlen das Bürgerhaus wieder schließen muss. Und dann ist es besser, ein paar Rücklagen zu haben“, sagt der Brandenburger.

Er wünscht sich, dass das Bürgerhaus in der Altstadt weiter für alle Besucher geöffnet ist und hofft, dass die Mitglieder der Altstädter im Oktober 2021 das 20-jährige Jubiläum des Vereins feiern können.

Info: Das Benefizkonzert für den Verein „Die Altstädter“ startet Freitag, den 14. August um 19 Uhr. Besucher zahlen 10 Euro, der Hof bietet bei einem Mindestabstand von 1,5 Metern Platz für 50 bis 60 Personen. Beim Betreten des Hauses müssen Gäste einen Mundschutz tragen.

Von André Großmann