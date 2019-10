Brandenburg/H

Das „ Heimwerts“-Kleinkunstfestival in Brandenburg an der Havel ist seit 2013 ein wachsendes Kultur-Event in der Stadt. Dahinter steckt die Idee, während eines großen Kunst- und Kulturwochenendes alle zusammentreffen zu lassen, die sonst einzeln Auftritte haben, im Atelier arbeiten oder nur Zuhause im stillen Kämmerlein kreativ sind .

Das „ Heimwerts“-Wochenende steht in diesem Jahr unter dem Motto „Platz nehmen“ und wird von Freitag, 4. Oktober, bis zum Sonntag, 6. Oktober, an vier Spielorten in der Stadt mit einem vielseitigen Programm gefeiert. Das Publikum ist eingeladen, Platz zu nehmen und einen Platz zu finden in einer inspirierenden und authentischen Atmosphäre und einfach mal zu entspannen, zu entdecken, zu genießen und sich überraschen zu lassen.

Eröffnung im Slawendorf

Die offizielle Eröffnung wird am Freitag um 18 Uhr im Slawendorf gefeiert und anschließend gleich mit einem Konzert weitergemacht. Auf der Bühne stehen unter anderem Sebastian Block, die junge Sängerin Lia und die Rockband „Branded“. Ausstellungen verschiedener Künstler, Live-Musik, ein Kinderfarblabor, eine Puppenbühne und vieles mehr stehen am Wochenende im Slawendorf auf dem Programm

Das Bürgerhaus Altstadt ist drei Tage lang ebenfalls Spielort für verschiedene Kunstaktionen. Am Freitag um 18 Uhr wird dort mit einer Vernissage eine große Kunstausstellung eröffnet. Am Samstag ist ein Performance-Duo zu Gast und der Kabarettist Günther Stolarz steht mit einem musikalischen Programm auf der Bühne.

Skater zeigen ihre Tricks

Bereits ab 16 Uhr rollen die Skater am Freitag durch das Industriemuseum. Parallel zum „ Heimwerts“-Kleinkunstfestival läuft dort am Wochenende die Europameisterschaft der Freestyle-Skater.

Am Rand der Wettkämpfe mit mehr als 45 Startern aus 14 Nationen gibt es an den drei Event-Tagen einen Street Contest, viele Workshops und eine große Kunstausstellung, bei der etwa 15 etablierte und Nachwuchskünstler aus Brandenburg an der Havel ihre Werke im Rahmen der Artbox Creative Days vorstellen.

Verschiedene Workshops

Der vierte Veranstaltungsort des Kleinkunstfestivals ist das interkulturelle Zentrum am Gotthardtkirchplatz. Verschiedene Workshops rund ums Thema Meditation stehen dort neben Lesungen im Mittelpunkt.

Der Eintritt ist für alle Besucher frei. Die Akteure, Musiker, Künstler treten ohne Gage auf, um das Festival überhaupt zu ermöglichen. Weitere Informationen zum Programm unter www.heimwerts-festival.de.

Von Philip Rißling