Kormorane: Brandenburger Angler fordern Umdenken beim Artenschutz

Kormorane sind äußerst umstrittene Tiere. Viele Angler sehen sie als Plage, da durch die Tiere die Fischbestände dezimiert werden. Andere Personen und Gruppen geben alles für den Schutz der Tiere. Jetzt können Angler für die durch Kormorane entstanden Schäden einen finanziellen Ausgleich erhalten. Aber warum genau sind die Tiere so problematisch? Und was sagen die Angler und der NABU Brandenburg zu dem Thema?

Entschädigung für Angler

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat gemeinsam mit den Bundesländern einen finanziellen Ausgleich für Fischer ermöglicht, die Schäden durch geschützte Arten wie den Kormoran erhalten. „Die Einbußen der Betroffenen sind drastisch, teilweise existenzbedrohend. So etwas hat sich die Zahl der Kormorane in den vergangenen 25 Jahren verzwanzigfacht“, sagt Bundesministerin Julia Klöckner.

Kormorane leben in der Nähe großer Gewässer, ihre Hauptnahrung sind Fische. Davon fressen sie etwa 350 Gramm am Tag, während der Brutzeit sogar das Doppelte. Kormorane können bis zu einem Meter groß werden. Teilweise überwintern die Tiere in Deutschland. Für Fischer sind sie problematisch, da sie Fischbestände drastisch dezimieren und den Bestand gefährden. Die Fischer mussten den Bestand bis jetzt zum Teil auf eigene Kosten erhalten.

Aktuell gibt es 82 Brutpaare in Brandenburg an der Havel. Im Land Brandenburg sind es 847. Gefährdet ist das Tier in Deutschland nicht. Es ist daher legal, die Tiere außerhalb von geschützten Gebieten abzuschießen. Die ursprüngliche Genehmigung zur Vergrämung vom Landes-Wirtschafts- und Umweltministerium wurde aufgrund einer Klage des NABU 2011 für rechtswidrig erklärt. „Der Kormoran ist nicht für die Gefährdung von heimischen Fischarten verantwortlich“, schreibt der NABU auf seiner Internetseite.

Schutz oder gezielter Abschuss?

Manuela Brecht ist Naturschutzreferentin beim NABU in Brandenburg. Sie bemerkt, wie sich gerade Teichbewirtschafter oft über Kormorane beschweren. Ihr Problem: Die Tiere, die durch Teichbewirtschafter geschossen werden, sind oft Zugvögel und nicht die Kormorane, die vor Ort brüten. Für sie müsste es alternative Möglichkeiten zur Vertreibung der Tiere geben. „Langfristig ist das keine Lösung, es ist eher kontraproduktiv. Wir müssen nachhaltiger denken“, sagt sie.

Marcel Weichenhan ist Pressesprecher des Landesanglerverband Brandenburg. „Kormorane sind nicht gerne gesehen“, sagt er. Die Tiere seien ein Problem. Harte Winter seien besonders schlimm, denn die Tiere fressen dann innerhalb von Tagen alles leer. Der Verband würde es befürworten, wenn der Bestand der Tiere mehr reguliert werden würde. Gerade Eschen sind Lieblingsfische der Kormorane. Sie bleiben im Wasser „stehen“ und sind leichte Beute. In Brandenburg ist der Bestand kaum noch vorhanden. „Unter dem Wasser gibt es auch Leben. Die Menschen müssen dafür mehr Bewusstsein bekommen“, sagt Weichenhan.

