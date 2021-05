Brandenburg/H

Erst am Donnerstag soll im Landtag die Reform der Arbeitsgerichte im Land Brandenburg beschlossen werden. Nach dem Gesetzentwurf sollen künftig nur die Gerichte in Brandenburg, Cottbus, Frankfurt und Neuruppin erhalten bleiben. Potsdam, Eberswalde und Senftenberg sollen ihre Arbeitsgerichte schließen.

Seit Monaten wird darüber kontrovers gestritten. Pünktlich zur für ursprünglich Mittwoch geplanten Abstimmung im Landtag hatte die Links-Fraktion einen Antrag eingebracht, das Arbeitsgericht in Brandenburg an der Havel abzuwickeln und Potsdam zuzuschlagen.

„Das macht mich fassungslos!“, sagt die SPD-Landtagsabgeordnete Britta Kornmesser. „Diesen Quatsch machen wir nicht mit! Stattdessen wird die Stadt Brandenburg mit den Stimmen von Rot-schwarz-grün Donnerstag zum zentralen Standort für die Arbeitsgerichtsbarkeit des Landes.“

Britta Kornmesser, Landtagsabgeordnete der SPD. Quelle: Rüdiger Böhme

Hintergrund des Streits ist die anstehende Neustrukturierung der Arbeitsgerichtsbezirke im Land Brandenburg. Justizministerin Susanne Hoffmann hatte dazu ein Konzept vorgelegt, welches vorsieht, von den derzeit bestehenden sechs Arbeitsgerichten an sieben Standorten aufgrund deutlich zurückgegangener Fallzahlen drei Standorte zu schließen.Im Gegenzug will sie regelmäßige Gerichtstage in der Fläche des Landes abhalten lassen.

Besonders kontrovers wird über die geplante Schließung des größten Arbeitsgerichtes in Potsdam diskutiert. Im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens und nach Anhörung verschiedener Sachverständiger haben die Abgeordneten im Rechtsausschuss Änderungen am Konzept der Ministerin vorgenommen.

Kornmesser lobt Konzept

So soll es künftiggesetzlich garantierte Gerichtstage für arbeitsrechtliche Verfahren in den Amtsgerichten in Potsdam und Senftenberggeben und der Standort Eberswalde Außenkammer des Arbeitsgerichtes Frankfurt/Oderwerden.„Das überarbeitete Konzept macht die Arbeitsgerichte in Brandenburg fit für die kommenden Jahre.“, glaubt Britta Kornmesser.

„Durch die Stärkung des Gerichtsstandortes Brandenburg an der Havel setzt die Kenia-Koalition dazu ihr Bekenntnis zu mehr Behörden in der Fläche des Landes um. Für die Stadt Brandenburg ist die Stärkung und Erweiterung der Justiz ein riesiger Gewinn!“

Die Mehrheit für die Vorlage der Regierungskoalition gilt als sicher und wird auch von den Potsdamer Landtagsabgeordneten mitgetragen, wie es aus dem Landtag heißt.

Von Benno Rougk