Die Kommunalwahl war eine Niederlage für die SPD. Doch es fühlte sich gar nicht so schlimm an, nachdem die Partei ihren Aderlass schon durch den Verlust von vier Mandaten mit der Abspaltung der Freien Wähler vor zwei Jahren verkraften musste. Und so traf man sich jetzt wieder mit acht Stadtverordneten wie vor der Wahl und traf erste Personalentscheidungen.