Kostenfreie Covid-19-Schnelltests ab sofort im Testmobil am Brandenburger Klinikum möglich

Seit Montag, 8. März, soll es für alle Bürgerinnen und Bürger ohne Corona-Symptome grundsätzlich möglich sein, sich einmal pro Woche kostenfrei auf eine Covid-19-Infektion mit einem Antigen-Test testen zu lassen. Das haben Bund und Länder bei ihrer Konferenz in der vergangenen Woche beschlossen. Bei der Umsetzung dieser Test-Strategie gibt es aber erhebliche Anlaufschwierigkeiten. Wer einen Selbsttest kaufen will, steht oft vor leeren Regalen, und das kostenlose Testen an extra eingerichteten Anlaufpunkten muss sich erst einspielen.

Das Städtische Klinikum Brandenburg arbeitet jetzt mit Hochdruck an der Umsetzung der neuen Coronavirus-Testverordnung und bietet mit Starttermin am Dienstag, 9. März, Covid-19-Schnelltests für Bürgerinnen und Bürger kostenfrei an. „Das Covid-19-Schnelltest-Mobil am Klinikum Brandenburg war und ist für die Umsetzung unserer seit dem 1. März gültigen Besucherregelung konzipiert, gleichwohl möchten wir aber dabei unterstützen, die angekündigte Testverordnung schnellstmöglich umzusetzen,“ teilt Björn Saeger, Pressesprecher des Brandenburger Klinikums dazu mit.

Der Testbedarf lässt sich jedoch nicht abschätzen. „Die nächsten Tage werden uns zeigen, wie viele Menschen das Covid-19-Schnelltest-Mobil aufsuchen werden. Da es sich um ein sehr kurzfristiges Angebot handelt, bitten wir bereits jetzt um Verständnis, sollte es zu längeren Wartezeiten kommen“, heißt es deshalb aus dem Klinikum.

Die Testkapazitäten sollen zwar kurzfristig ausgebaut werden – falls die Nachfrage für die kostenlosen Covid-19-Schnelltests zu groß wird, können die Test aber nur nach vorheriger Terminvereinbarung durchgeführt werden, um die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln gewährleisten zu können und lange Wartezeiten zu verhindern.

Täglich geöffnet

Das Covid-19-Schnelltest-Mobil am Klinikum ist aktuell täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Es befindet sich vor der Auffahrt zur Rettungsstelle. Wer dort einen Test vornehmen lassen möchte, muss einige Regeln beachten: Die geltende Abstandsregel von 1,5 Metern sollte eingehalten werden, es ist eine FFP2-Maske zu tragen, zudem sind die Rettungswege freizuhalten. Grundsätzlich gilt: ein Schnelltest und Besuche im Klinikum sind nur ohne Erkältungssymptome möglich.

Auch die Corona-Abklärungsstelle des GZB bietet im Gesundheitszentrum am Brandenburger Hauptbahnhof nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung die kostenfreien Schnelltests an. Die Terminvereinbarung kann telefonisch von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr unter 03381/21 47 451 erfolgen. Zudem gibt es die Möglichkeit sich per E-Mail unter: corona@gzb-brandenburg.de an die Corona-Abklärungsstelle wenden. Termine für Abstriche sind momentan zwischen 10 und 12 Uhr möglich.

Für Personen die unter Erkältungssymptomen leiden, ist weiterhin der Hausarzt der erste Ansprechpartner.

