Sein größter Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Rami Khrijan hält seinen Sohn Emile in den Armen. „Ich bin sehr glücklich, dass alles gut ausgegangen ist“, freut sich der aus Charkiw nach Deutschland geflüchtete IT-Ingenieur. Gerade konnten sie den zweiten Geburtstag des aufgeweckten Jungen feiern - und zwar im Frieden. Das war bis vor wenigen Tagen nicht selbstverständlich. Emilie war erst kürzlich mit seiner Mutter Julia, Großmutter Valentina und Natascha, eine Nachbarin aus der ukrainischen Heimat, in Krahne angekommen.

Im Kunstgut Krahne angekommen

Drei Tage musste die Familie in Bussen und Zügen aushalten, um es aus dem nördlichen Donbass bis nach Berlin zu schaffen. Bis nach Krahne war es dann nur noch ein Katzensprung. Retter in der Not sind Martina Breyer und Lutz Raschke, die zuerst Rami als Einzelperson und nun seinen Anhang in ihrem Kunstgut eine Bleibe geben. „Natürlich freuen wir uns mit der Familie, der wir auf diesem Weg helfen können. Die eigentlich geplante Vermietung der Drei-Zimmer-Wohnung als Künstlerquartier verschieben wir einfach“, sagte die Hausherrin der MAZ.

Raketentreffer beim Nachbarn

„Uns geht es gut in Krahne. Aber natürlich denken wir ständig an die Heimat. Wir haben dort eine eigene Wohnung und Freunde zurückgelassen. Viele flüchten, aber es gibt auch viele Leute, die bleiben“, berichtet Julia, die Mutter des kleinen Emile. Noch sei ihr Wohnhaus unbeschädigt, aber bei den Nachbarn hätte es inzwischen einen Raketentreffer gegeben.

Auch ein Grund, warum sich die Ukrainerin entgegen ursprünglicher Überlegungen doch entschloss, das Land zu verlassen. Vom Vater ihres Kindes lebte sie bei Kriegsausbruch über hunderte Kilometer getrennt.

Über eine Flucht gleich nach Kriegsbeginn gab es in der Familie unterschiedliche Auffassungen. Deshalb ging Rami vor. Bei Julia kam noch ein Krankenhausaufenthalt dazwischen. Dann wurde die Versorgungssituation in ihrer Heimatgemeinde bei Lugansk schlechter. Der Krieg mit seinen Bomben kam immer näher. „Schließlich haben wir unsere Taschen gepackt und sind noch heil herausgekommen“, berichtet Nachbarin Natascha. Dass die russische Armee jetzt verstärkt gegen den Osten der Ukraine vorgehen will, haben die Kriegsflüchtlinge gehört. Auch die schrecklichen Bilder von Gräueltaten an Zivilisten aus Butscha bei Kiew sind ihnen bekannt. „Die Entscheidung war schwer. Aber es war gut, dass wir gegangen sind“, sind sich die Frauen einig.

Geburtstag in Krahne

So kam es, dass der kleine Emile seinen zweiten Geburtstag wohl behütet und ohne Fliegeralarm im Krahner Kunstgut begehen konnte. „Keiner der Anwesenden musste Angst um sein Leben haben“, freut sich auch Lutz Raschke, der die Familie vom Berliner Hauptbahnhof abholte. Von ihrer Zukunft haben die Ankömmlinge in Krahne noch keine Vorstellung. Wie lange wird Russlands Krieg gegen die Ukraine noch dauern? Was würde sie in der Heimat erwarten, sollten sie eines Tages zurückkehren? Niemand kann auf diese Fragen im Moment eine Antwort geben. Inzwischen ist die gesamte Familie bei der Ausländerbehörde registriert. Es gab die ersten finanziellen Zuwendungen. Großmutter Valentina hatte allerdings ein kleines Malheur. Ihre Brille ist auf dem langen Weg entzwei gegangen. Sie benötigt eine neue Lesehilfe mit plus 3,5 Dioptrien auf beiden Augen. Vielleicht kann jemand helfen.

Flüchtlingstreffen in Damsdorf

Auch an der von der Gemeinde Kloster Lehnin und der Kloster Lehniner Flüchtlingsinitiative „Miteinander“ organisierten Infoveranstaltung in Damsdorf hat die Familie teilgenommen. Erste Kontakte sind geknüpft – auch zu Spielkameraden für Emile. Interessant ist der Erfahrungsaustausch unter den Gastgebern, denn ständig tauchen neue Fragen auf. Zum Beispiel nach vollständigen Corona-Impfungen, Arbeitsmöglichkeiten und die Erstattung von Betriebskosten für Unterkünfte. Bürgermeister Uwe Brückner schätzt, dass sich in Kloster Lehnin aktuell etwa 60 Flüchtlinge aus der Ukraine aufhalten. Die meisten sind bei Privatleuten in verschiedenen Ortsteilen untergekommen. „Gemeinsam wollen wir alles tun, um den zu uns gekommenen Menschen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben“, so Brückner auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung. Für Rami war das Damsdorfer Treffen mit einem weiteren Glückstreffer verbunden. Neben ihm saß eine Frau, die in Charkiw nur 100 Meter entfernt von seiner Wohnung lebte.

