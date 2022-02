Brandenburg/H

Am Donnerstag, 10. Februar, und Freitag, 11. Februar, jeweils zwischen 7 und 17 Uhr, wird der Turmdrehkran im Gorrenberg/Einmündung Havelstraße abgebaut. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Für diesen Abbau wird die Wollenweberstraße vor Einmündung Gorrenberg voll gesperrt. Die Einbahnstraßenregelung in diesem Bereich wird aufgehoben. An der Kreuzung entsteht ein neues Wohnhaus.

„Für notwendige Rettungswege und für die Abfuhr der abgebauten Kranteile wurden im Bereich Wollenweberstraße, Gorrenberg und Kurstraße Haltverbote aufgestellt“, heißt es. Um Einhaltung der aufgestellten Verkehrszeichen wird ausdrücklich gebeten, verkehrsordnungswidrig abgestellte Fahrzeuge können kostenpflichtig abgeschleppt werden.

Von MAZ