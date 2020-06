Brandenburg/H

Wegen einer Kranaufstellung wird die Kurstraße in Brandenburg an der Havel am kommenden Donnerstag, 11. Juni, in der Zeit von 7 bis 18 Uhr zum Teil für den Verkehr gesperrt. Die Sperrung zieht sich von der Einmündung zur Kirchgasse bis zur Hauptstraße.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass eigens für diesen Tag temporäre Haltverbote aufgestellt werden. Wer trotzdem dort parke, würde abgeschleppt, heißt es.

Und weiter: Anwohner der Wollenweberstraße, die im Besitz einer Ausnahmegenehmigung zum Befahren der Hauptstraße sind, müssen am Donnerstag bis zum und vom Neustädtischen Markt fahren.

Von Philip Rißling