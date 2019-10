Wolf-Dieter Flüss hat einen Schlaganfall – und niemand will ihn behandeln

Brandenburg/H

Alle haben Glück gehabt. Denn der Schlaganfallpatient hat trotz haarsträubender Fehler die medizinische Versorgung in Brandenburg/Havel überlebt und sich inzwischen gut erholt. Aber es hätte sehr leicht schief gehen können.

Alles beginnt am Abend des 29. Mai, als Wolf-Dieter Flüss (63) die Finger kribbeln. Am nächsten Morgen hat sich das Gefühl bis zum Oberarm ausgebreitet.

Der Mann aus Radewege sucht an diesem Himmelfahrtstag die Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) im städtischen Klinikum auf.

Von der Bereitschaft zur Notaufnahme

Dort vermutet man einen Schlaganfall und schickt den Patienten allein zur MRT- oder CT-Untersuchung des Kopfes in die Notaufnahme. Eine Schwester betrachtet den Schein zwar, teilt dem Patienten aber mit, er sei hier falsch, er solle zum Görden gehen, also ins Asklepios-Fachklinikum.

Obwohl der beunruhigte Mann bettelt, führt kein Weg zur klärenden Untersuchung oder wenigstens zu einem Arzt. „Es gab keine Chance für mich“, berichtet der Bürger, der selbst ausgebildeter Ersthelfer ist.

Kein Taxi da, also Straßenbahn

Im Gefühl, nicht ernst genommen zu werden, kehrt er zurück zur Bereitschaftsärztin. Die sagt, sie sei neu in Brandenburg und kenne die Prozesse nicht. Er solle zum Görden fahren.

Flüss: „In meiner Verzweiflung habe ich dann gefragt, ob diese Krankheit so unbedeutend sei, dass ich nach Hause kann und dann am nächsten Tag Richtung Görden reise. Aber sie klärte mich auf, dass man im Falle eines Schlaganfalles unverzüglich ärztliche Hilfe aufsuchen müsse.“

Derart belehrt macht sich der Patient mit seinem Schlaganfall im Gepäck auf zum Taxistand. Kein Taxi da. Er fragt sich durch bis zur Straßenbahnhaltestelle in Richtung Görden.

Stroke Unit kaum zu finden

Nach der Straßenbahnfahrt sucht er auf dem weitläufigen Asklepios-Klinikgelände die „Stroke Unit“ (Schlaganfallstation).

Nach dem Eingang zur „Stroke Unit“ (Schlaganfallstation) hat der Patient lange gesucht. Quelle: Jacqueline Steiner

Der Odysseus der Brandenburger Gesundheitsversorgung wendet sich erneut an den Pförtner und erfährt, dass er an der Seite von Gebäude 12 besser in die Notaufnahme gelange.

Endlich Untersuchung und Behandlung

Nun folgt der kurze erfreuliche Teil: Der Patient wird aufgenommen und untersucht. Er hat tatsächlich einen Schlaganfall erlitten und wird entsprechend behandelt.

Dennoch bläst der Wind ihm weiter ins Gesicht. Wie, das beschreibt er nach der Verlegung auf die Bettenstation.

„Ich wartete darauf, dass eine Schwester mich begrüßt und in den Tagesablauf einweist. Ich hatte Besuch und habe dann nach zwei Stunden im Flur eine Schwester angesprochen, wie es jetzt mit mir weitergehe. Aber sie war im ersten Lehrjahr und kannte sich nicht aus. Die Nächste, die ich ansprach, fragte mich, warum ich mich nicht selbst kümmere, jetzt könnte ich essen gehen.“

Arzt findet den Patienten nicht

Das Wochenende vergeht mit Blutdruck- und Temperaturmessen. Am Dienstag fragt der Patient den Stationsarzt, warum er am Montag nicht gekommen sei und was nun mit der vereinbarten Ergotherapie passiere. Der Arzt meinte, er habe ihn nicht gefunden. Die Ergotherapie falle nicht in seine Zuständigkeit. Und er habe genug zu tun.

„Auch die Schwestern waren nicht zuständig“, erinnert sich der Schlaganfall-Patient. Sie sagten nur, man erkenne Ergotherapeuten an ihrer Kleidung. Wolf-Dieter Flüss versucht sein Glück bei drei Angestellten des Krankenhauses, ohne Erfolg.

Abschied mit Hindernissen

Ein Gespräch mit dem Stationsarzt habe er immerhin bekommen. Doch der habe nicht gelesen, was der Arzt auf der Intensivstation aufgeschrieben hatte. Flüss: „Und die Aufzeichnungen der Schwestern haben ihn auch nicht interessiert.“

Beinahe überflüssig zu erwähnen, dass auch der Abschied am 5. Juni mit Hindernissen versehen war. Komplikationen bei der EKG-Auswertung, Missverständnisse, wer wann was macht und eine Schwester, die unentwegt lacht, als der Patient ihr das Telefongespräch zwischen Stations- und Oberarzt schildert.

Briefe an die Kliniken

Wolf-Dieter Flüss hat seine Erlebnisse nach der Reha-Klinik aufgeschrieben und am 11. August an beide Kliniken geschickt. Er erhielt postwendend eine Eingangsbestätigung. An diesem Donnerstag hat ihm das städtische Klinikum inhaltlich geantwortet und sich entschuldigt. Asklepios will das bald auch persönlich tun, wie die MAZ erfährt.

Verbesserungsvorschläge des Patienten Wolf-Dieter Flüss ist von Hause aus Ingenieur und mit Prozessen in Unternehmen vertraut. Er hat in seiner Schilderung mehrere Hinweise zu Prozessverbesserungen gegeben. Es folgen einige seiner Kommentare. 1. Wenn eine schwere Erkrankung beim Bereitschaftsarzt festgestellt wird, sollte der Patient nicht alleine den Weg zur Notaufnahme gehen müssen. 2. Ein Schlaganfallpatient darf in der Notaufnahme nicht abgewiesen werden. Es muss eine sofortige erste Behandlung erfolgen. Notfalls wird dann eine Verlegung vorgenommen. Aber ein MRT muss gemacht werden. 3. Der Bereitschaftsarzt sollte in der Notaufnahme angesiedelt sein, sodass von dort in einem weniger bedeutenden Fall der Bereitschaftsarzt übernimmt. Anmerkung des Klinikums: „So soll es in den künftig zu schaffenden integrierten Notfallzentren umgesetzt werden.“ 4. Die Notaufnahme der Neurologie bei Asklepios muss besser ausgeschildert werden. Anmerkung von Asklepios: „Patienten mit Schlaganfall oder Verdacht auf Schlaganfall kommen üblicherweise mit dem Rettungsdienst zu uns, nicht fußläufig. Wir haben für den Rettungsdienst eine ausgeschilderte Liegendzufahrt für diese Notfälle. Dass Herr Flüss trotz einer an anderem Ort bereits fachkundig eingeschätzten Schlaganfallgefahr nicht per Rettungsdienst zu uns geschickt wurde, wie es bundesweit Standard ist, ist uns völlig unbegreiflich. Gern nehmen wir den Fall aber zum Anlass, unsere Beschilderung zu überarbeiten.“ 5. Jeder Patient sollte von einer Schwester begrüßt und auf das Heft hingewiesen werden, welches den Alltag auf Station beschreibt. Dieses sollte dann aber auch auf dem neuesten Stand sein. 6. Wenn ein Patient unterwegs ist, muss es organisiert sein, dass der Patient erreichbar ist. 7. Die Visite sollte mit Arzt, Schwester und Ergotherapeuten durchgeführt werden. Anmerkung Asklepios: „Üblich ist eine Ergotherapie in den ersten 24 Stunden. Die ist erfolgt. Dass ihm nicht kommuniziert wurde, dass dieser Therapieteil beendet wurde, ist unserer mangelnden Kommunikation anzulasten.“ 8. Am Eingang ist ein schönes Papier aufgehängt. Der Patient wird informiert und ist der Mittelpunkt. In dieser Klinik stimmt das leider nicht. Jeder Mitarbeiter ist damit beschäftigt, selbst irgendwie klarzukommen. 9. Ich glaube wirklich, dass es Personal-Engpässe gibt. Dann kann man aber nicht noch eine ambulante Aufnahme von Patienten durchführen.

Von der MAZ befragt, teilt Björn Saeger für das städtische Klinikum mit, dass er sich nicht zu den Vorgängen in der Bereitschaftsarztpraxis der KV äußern könne. Der Klinikum-Sprecher räumt gleichwohl Fehler ein.

Menschlicher Fehler

„Die Verweisung von Herrn Flüss in der Rettungsstelle ohne vorherigen Arztkontakt war ein menschlicher Fehler“, schreibt er. Die Prozesse des Klinikums für solche Fälle regeln nach seinen Worten eindeutig, dass er einem Arzt hätte vorgestellt werden müssen.

Aus Sicht des Klinikums hätte schon beim Bereitschaftsarzt ein Rettungswagen geordert werden und der Patient in die Asklepios Fachklinik verlegt werden müssen.

Mitarbeiter geschult und belehrt

Das Klinikum sieht einen klaren Verbesserungsbedarf: „Wir haben sofortige Maßnahmen ergriffen, um die Aufnahme solcher Fälle in der Rettungsstelle sicherzustellen. Alle Mitarbeiter in der Rettungsstelle wurden erneut geschult und belehrt.“

Auch das Asklepios-Klinikum hat Stellung bezogen und entschuldigt sich zunächst über die MAZ bei dem Patienten Flüss „für die Irritationen, die er während seines Aufenthaltes bei uns erleben musste“.

Kommunikation nicht so gelaufen

Die Kommunikation mit ihm sei sicherlich nicht so gelaufen, „wie es unseren Standards entspricht“, räumt Unternehmenssprecher Mathias Eberenz ein.

Ein Teil dieser Irritationen sei der Tatsache geschuldet, dass sich die Klinik während des Aufenthaltes des Patienten mitten im sehr aufwendigen Umstellungsprozesse von Papierakten auf digitale Akten befunden habe.

Mitarbeiter erheblich mehr belastet

Eberenz: „Die Mitarbeiter waren zu diesem Zeitpunkt in vielerlei Hinsicht besonders durch die zeitweise während der kritischen Übergangsphase erforderliche doppelte Dokumentationspflicht (Papier, digital) erheblich mehr belastet – und haben dann möglicherweise ihre sonst übliche Kommunikation mit den Patienten nicht vollumfänglich leisten können.“

Beide Kliniken streuen Asche auf ihr Haupt, dass sie ihrem Patienten so lange eine Antwort schuldig geblieben sind.

