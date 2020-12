Krankenschwester: Betriebsräte werden für Interessenvertretung gebraucht

Brandenburg/H

Sollten Betriebsratsmitglieder in der Krankenhauspflege aushelfen, wenn die Betriebsleitung die ausgebildeten Pfleger darum bittet wegen der Personalknappheit in Corona-Notzeiten? Die MAZ hat das Thema aus gegebenem Anlass aufgegriffen.

Stefanie Osterburg ist ausgebildete Krankenschwester und arbeitet im Corona-Bereich des Städtischen Klinikums. Sie nimmt Stellung zu dem MAZ-Beitrag „Corona: Betriebsräte helfen nicht als Pfleger in Klinik aus“ . Wir dokumentieren ihre Meinung.

„Ich arbeite seit März durchgängig im Corona-Bereich des Städtischen Klinikums, meist auf der Aufnahmeseite, als ärztliche Assistenz. Von Beruf bin ich Krankenschwester. Ich habe dadurch regelmäßigen Kontakt mit den im Klinikum behandelten Menschen, die an COVID-19 erkrankt sind.

Alle Unterstützung verdient

Ich habe eine Familie mit zwei Kindern. Aufgrund meiner Tätigkeit schränke ich meine privaten Kontakte außerordentlich ein und sehe z.B. meine Eltern nur noch sporadisch und allermeistens nur draußen.

Meine Tätigkeit ist anstrengend und, wie alle wissen, nicht ungefährlich, mir aber auch wichtig. Ich finde, dass die COVID-19-Erkrankten alle Unterstützung unseres Gesundheitssystems verdient haben. Dieses ist insgesamt schlechter organisiert, als es sein könnte. Aber Ärztinnen und Ärzte sowie Krankenschwestern und -pfleger mit viel Engagement und eine trotz allem beeindruckende Technik reißen so manches wieder raus.

Ziehen an einem Strang

Ein Artikel wie „Corona: Betriebsräte helfen nicht als Pfleger in Klinik aus“ ist da das Letzte, was wir dabei derzeit brauchen. Er hilft nicht, die nötige Gemeinsamkeit herzustellen, das Ziehen an einem Strang in die richtige Richtung. Er spaltet.

Ich weiß um die Personalnot im COVID-19-Bereich. Ich weiß, um den hohen Krankenstand im Haus. Ich weiß auch, dass es für die Geschäftsleitung schwierig ist, alles zur Zeit am rechten Ort zu haben, alles zu koordinieren. Ich weiß aber auch, dass der Betriebsrat und besonders die freigestellten Mitglieder gebraucht werden, um den vorgesehenen betrieblichen Interessenausgleich, die betriebliche Mitbestimmung wirksam werden zu lassen.

Unaufgeregte Zusammenarbeit

Gerade in Krisensituationen wie jetzt brauchen wir dort eine unaufgeregte Zusammenarbeit. Ich möchte, dass meine gewählte Arbeitnehmerinteressenvertretung ihre Aufgaben wahrnimmt. Das geht in einem so großen Klinikum wie bei uns nach meiner Einschätzung nur mit den freigestellten Betriebsräten.

Welche Umstände in Potsdam eine Mitarbeit der dortigen Betriebsräte ermöglicht haben, ist unklar. Wie erledigen diese ihre Mitbestimmungsaufgaben? Diese sind gerade in Krisenzeiten wichtig, um die Beschäftigen so zu schützen, dass sie noch lange gesund und arbeitsfähig bleiben. In der Krise und danach.

Plakative Aufforderungen

Plakative Aufforderungen, die über die Presse breit getreten werden, endlich „richtig“ mitzuarbeiten, werden doch (zu Recht) auch nicht an die Geschäftsführung herangetragen, obwohl es bei uns sicher Tätigkeiten gäbe, die auch von den benannten Verwaltungsmitarbeitern erledigt werden könnten.

Sie haben, wie die frei gestellten Betriebsräte, Wichtigeres zu tun: Uns den Rücken freizuhalten und Arbeitsbedingungen zu organisieren, die uns den notwendigen, langen Atem geben, uns um die erkrankten Menschen zu kümmern.“

